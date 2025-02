López aboga por regular las redes sociales ante las "granjas" de bots que difunden "ideología ultra, machista, xenófoba"

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, apuesta por regular la responsabilidad de los propietarios de las redes sociales y argumenta que "un tercio del tráfico que hay en X, antes Twitter, son granjas de bots comprados generalmente para extender una ideología ultra, machista, xenófoba, que niega el cambio climático".

"En cualquier medio de comunicación, el propietario es responsable de lo que se publique. Eso tiene que pasar también en las redes sociales", ha defendido este lunes el ministro en una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, donde ha dicho que "hay que reaccionar, hay que actuar" y ha puesto en valor que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha alzado la voz" en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) y durante la presentación del Observatorio de Derechos Digitales en España.

Preguntado por su valoración ante quienes creen que se defiende esta línea de actuación por los ataques que ha recibido Sánchez, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha indicado que no comparte esa "impresión" y ha subrayado que se trata de un debate a escala "mundial" entre los que apuestan --como el Ejecutivo-- por regular y los que defienden la desregulación.

"Yo ponía un ejemplo en varios reuniones en Davos. A todos aquellos que defendían la desregulación les decía: 'Imagínense que Palo Alto no estuviera en California, sino que estuviera en Afganistán, y que la Inteligencia Artificial la estuvieran alimentando los talibanes. ¿Querrían ustedes regular, sí o no? Es que es muy importante cómo se alimenta, qué aprende, qué estudia esa nueva Inteligencia Artificial. Es que es muy importante cómo se hace de los datos, si se protege o no la privacidad. Hace 10 años, 12 años, todo el mundo entendió que todo esto de Internet y las redes sociales era gratis, y años después descubrieron que no, que la mercancía eran precisamente los datos de las personas", ha manifestado.

Por último, el ministro López ha afirmado que "el desarrollo de la Inteligencia Artificial tiene que ser compatible con los Derechos Humanos, con el respeto de la privacidad, de los datos personales". "Ese es nuestro camino", ha asegurado López, quien ha añadido que España está llevando a cabo "muchas cosas" en esta materia, como por ejemplo ALIA, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial abierto, entrenado en español, catalán, gallego, valenciano y euskera; o la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).