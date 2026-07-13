López lamenta el momento que vivió Marta Gómez Montero en 'Malas lenguas' y anuncia su vuelta "con toda normalidad"

El Presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez, durante la celebración de la sesión de comparecencia periódica ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, a 13 de j - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha lamentado este lunes el "momento" que vivió el pasado sábado por la noche Marta Gómez Montero en el plató de 'Malas lenguas' y ha anunciado su vuelta a RTVE "con toda normalidad".

Así lo ha dado a conocer el máximo responsable de la Corporación pública durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Baja.

"Yo abordo este asunto de frente. Para esta Dirección, la dignidad de las personas está por encima de cualquier consideración", ha declarado López, quien ha señalado que lamenta "profundamente" lo ocurrido y ha recordado que tanto el presentador Jesús Cintora como él mismo han pedido disculpas "en privado y en público".

De este modo, el presidente ha destacado la "inmensa generosidad y la inmensa humanidad" de Marta Gómez Montero y su "talla como profesional que permitirán que hoy vuelva a estar presente en RTVE con toda normalidad".