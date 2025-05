López renovará 'Mañaneros 360' y 'Malas lenguas' dada la "buena marcha" de ambos y el "crecimiento de audiencia"

Retirará 'La Familia de la Tele' de la parrilla cuando tenga "el convencimiento profesional, no el convencimiento político", de que "no da más de sí"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha confirmado este jueves la renovación de 'Malas lenguas' y 'Mañaneros 360', dada "la buena marcha de ambos programas" y el "crecimiento de audiencia que han tenido".

"Una vez que toque el periodo de renovación, que será dentro de unos meses, un par de meses, voy a proceder a la renovación de ambos espacios", ha asegurado López ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el marco de su comparecencia periódica para rendir cuestas sobre su gestión.

El presidente de RTVE contestaba así al diputado de VOX Manuel Mariscal, que ha aseverado que estos dos programas "están generando malestar tanto dentro como fuera" de la Corporación, que "están siendo criticados por buena parte de la audiencia porque en ellos hay un claro sesgo ideológico, tanto en la selección de temas como en los invitados que llevan", y que "los propios profesionales de RTVE también han manifestado numerosas críticas".

Por 'La Familia de la Tele' le han preguntado tanto el diputado de Sumar Francisco Sierra como la portavoz de VOX Carina Mejías. Para el parlamentario de Sumar, "es un modelo sucedáneo de 'Sálvame', un producto de baja, ínfima calidad. Y que además transmite valores que no son propios de un servicio público".

El presidente de RTVE ha defendido que es necesario "tiempo" y que tiene "bastante paciencia con los programas". "El tema es que yo necesito primero convencerme de que efectivamente el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar desde el punto de vista de audiencia. Pero esa convicción yo no la tengo a día de hoy", ha declarado.

Por su parte, la diputada de VOX ha afirmado que 'La Familia de la Tele' se presentó como "el gran regreso del entretenimiento a la cadena pública y no ha sido otra cosa que un monumento a la banalidad, al reciclaje de clichés y al despropósito editorial" y "han naufragado en audiencia de forma estrepitosa".

"Yo prefiero equivocarme a no intentarlo", ha replicado el presidente, al tiempo que ha insistido en que cuando tenga "el convencimiento profesional, no el convencimiento político", de que el programa "no da más de sí" lo retirará de la parrilla.

ORGANIGRAMA Y SITUACIÓN ECONÓMICA

Preguntado sobre cuándo publicara el organigrama, López ha informado de que están trabajando en una aplicación para uso interno que se podrá consultar en la intranet de la corporación y que se va a actualizar a diario de manera automática. "En cuanto esta aplicación esté operativa, vamos a trasladar una versión de acceso público para que esté disponible", ha dicho, para después defender que "no se puede realizar la reforma del organigrama de una manera rápida y sin la suficiente reflexión".

Desde el PSOE, le han pedido un balance de la situación económica de RTVE en el primer cuatrimestre. En este punto, López ha explicado que, a cierre del mes de abril, la Corporación ha obtenido un resultado acumulado positivo de 600.000 euros, en contraste con los 12,3 millones de euros de pérdidas del primer cuatrimestre de 2024. "Hay que poner en valor el gran esfuerzo que se ha hecho dentro de la compañía para poderle dar la vuelta a determinadas situaciones", ha subrayado.

El presidente de RTVE también ha respondido a las críticas de la oposición, que le acusa de "politizar" la parrilla y de incumplir "los criterios de rigor, independencia, pluralismo, neutralidad e imparcialidad".

"Yo me estoy centrando en otras cosas. En sanear las cuentas, en recuperar la audiencia y en contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a un debate público más plural, que creo que es uno de los objetivos que compartimos todos los que estamos en esta sala", ha contestado el presidente.

El portavoz del PP Eduardo Carazo ha reconocido su "indudable carrera profesional" y su conocimiento del sector. "Usted ha dicho que está orgulloso y yo lo entiendo, pero ¿de verdad le merece la pena echarlo a perder por defender a un Gobierno que agoniza?", he la preguntado.

"A mí el Gobierno no me pide nada. Tengo total autonomía para tomar decisiones", ha asegurado José Pablo López, quien ha señalado que su prioridad es "continuar por esta senda": "Más información veraz. Seguir mejorando en la medida de lo posible nuestros índices de audiencia. Más entretenimiento y mejor gestión económica".