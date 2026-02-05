López responde a las críticas de Musk y Durov:"El dinero puede comprar una red social, pero no la soberanía de un país"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la clausura de la Conferencia España-India sobre Inteligencia Artificial, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado este jueves que "el dinero puede comprar una red social, pero lo que no puede comprar es la soberanía de un país" después de que el dueño de 'X', Elon Musk, y el fundador de Telegram, Pavel Durov, criticaran al Gobierno español por las medidas anunciadas para limitar el acceso a redes sociales a los menores de edad e implantar medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

"El dinero puede comprar una red social, pero lo que no puede comprar es la soberanía de un país. Y este es un país soberano, con una democracia plena. Quien legisla y hace las normas es su Gobierno y su parlamento, elegidos por los españoles", ha recalcado López ante los medios de comunicación convocados en la puerta del Ministerio.

A juicio de López, no hay ninguna otra industria que haya crecido como lo han hecho las redes sociales, sin "regulación". "En estos 15 años, las cuentas de esas empresas se han hecho multimillonarias y mientras han crecido los suicidios, el acoso, los ciberdelitos, las lesiones de los chavales. Y hemos conocido datos que ponen los pelos de punta de consumo de pornografía infantil", ha denunciado.

Por ello, ha celebrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya sido "el primero" que haya dicho que "hay que poner pie en pared y regular". Además, ha destacado que la "conciencia" con respecto a los peligros en redes sociales para los menores "ha crecido en Europa" en los últimos tiempos.

"En la última reunión en la que tuve la oportunidad de acudir, ví que había un consenso en toda Europa en establecer una mayoría de edad (para redes sociales). Es verdad que luego había países que decían, oiga, yo en mi país creo que son 15 años, yo creo que son 16, yo creo que son 14", ha explicado.

La Comisión Europea avisó esta semana de que es "inviable" que los gobiernos puedan ir más allá del marco establecido por la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) e imponer "medidas u obligaciones adicionales" a las grandes plataformas y a sus directivos, dado que la normativa común busca un "efecto armonizador" en la protección de menores en el uso de redes sociales y centra la rendición de cuentas en las compañías y no en sus directivos.

Preguntado al respecto, López ha incidido en que "es perfectamente compatible que haya una regulación europea y una nacional". "(Hemos visto) cómo las autoridades judiciales entraron en la sede de X en Francia. Lo hemos visto. Por lo tanto, es perfectamente compatible que haya una regulación europea con una regulación nacional. Es más, es coherente", ha subrayado.

Por último, ha criticado que "alguien que pretende ser presidente del Gobierno" como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se ponga con el oligarca" en vez de con "el interés general", defendiendo "la posición de España" y a "los menores españoles, los derechos de los españoles, la protección de sus datos, la transparencia de los algoritmos y la responsabilidad de los dueños de plataformas".