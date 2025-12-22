Las ventas para el Sorteo de la Lotería de Navidad aumentan un 1,4% hasta los 3.554 millones de euros

Archivo - Ángel Abaga Elebiyo de la Residencia de San Ildefonso canta premios durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid.- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Las ventas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad han aumentado un 1,4% con respecto al año anterior, alcanzando, en su edición de 2025, una facturación total de 3.554.685.880,euros, según datos provisionales publicados este domingo por Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

De este modo, el gasto medio por habitante para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en 2025 ha sido de 72,36 euros, ligeramente inferior a las cifras de 2024, cuando cada español gastó una media de 73 euros, pero ligeramente superior a los 71,67 euros del año anterior, según la cifra de consignación por habitante de la LAE.

Por provincias, el mayor incremento se ha registrado en Cádiz (7,21%), Huelva (5,55%), seguida de León (4,95%), Teruel (4,76%), Lugo (3,85%), (Jaen (3,53), La Rioja (3,44%), Ciudad Real /3,44%), Sevilla (3,31%), Orense (3,27%), Ávila (3,19%) y Salamanca (3,03%).

En Valencia, sin embargo, la venta ha descendido en un 2,71%, tras el fuerte incremento registrado en 2024 relacionado con la catástrofe de la dana. También han bajado las ventas en Álava (-1,40%), Madrid (-0,09%), Melilla (-1,77%) y Baleares (-0,12%).

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, ha destacado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press la tradición del sorteo en España y el compromiso social que representa. "El Sorteo de Navidad constituye un elemento distintivo de nuestro país y, dado su carácter único, despierta reconocimiento y admiración en todo el mundo", ha argumentado el presidente de Loterías.

"Lo que mueve a Loterías es generar un beneficio para la sociedad, y a través de organizaciones como Cruz Roja, Cáritas o la Asociación Española contra el Cáncer, estamos colaborando y atendiendo al año a más de un millón de personas, personas mayores, en situación de exclusión o vulnerabilidad, personas con discapacidad, migrantes, mujeres maltratadas o víctimas de violencia de género", ha destacado Huerta.

Ha resaltado, asimismo, el compromiso con la cultura mediante iniciativas como el Premio Loterías de cortometrajes con temática social, organizado en colaboración con el Festival de San Sebastián.