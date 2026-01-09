Loterías paga más de 2.162 millones de euros del Sorteo de Navidad 2025 y más de 289 millones de El Niño 2026

Los afortunados con el primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 vendido en Administración de Loterías 'La Piedad', que ha repartido dos millones de euros, celebran su suerte, a 6 de enero de 2026 en Málaga (Andalucía, España). La provinci - Álex Zea - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Loterías y Apuestas del Estado ha pagado hasta este viernes, 9 de enero, un total de 2.162.049.490 euros en premios a los ganadores del Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado el 22 de diciembre de 2025, y otros 289.894.910 euros a los agraciados de El Niño, que tuvo lugar el 6 de enero de 2026.

Del total abonado por el sorteo de Navidad, 1.055.716.230 euros han correspondido a los premios mayores, aquellos superiores a 2.000 euros que se pagan por las entidades financieras, y 1.106.333.260 euros a los menores, que se abonan en los puntos de venta.

En el caso del Sorteo del Niño, los pagos ascienden a 289.894.910 euros, de los cuales 51.405.750 corresponden a los premios mayores que se pagan por las entidades financieras y 238.489.160 euros a los menores de 2.000 euros que se abonan en puntos de venta.

El número 6.703 fue el agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) fue para el número 45.875 y el tercer premio fue para el número 32.615, dotado con 250.000 euros a la serie.

En el caso del sorteo de Navidad, el 79.432 fue el agraciado con el premio 'Gordo', dotado con cuatro millones de euros para cada serie, que bendijo la provincia de León y la ciudad de Madrid.

El número 70.048, agraciado con el segundo premio dotado con 1.250.000 euros a la serie, fue vendido de forma íntegra en la administración de la calle Barquillo de Madrid, repartiendo un total de 247,5 millones de euros en 198 series.

Por su parte, el 90.693, el número agraciado con el tercer premio dotado con 500.000 euros a la serie, ha pasado por lugares de casi toda España. Además, los números 78.477 y 25.508, los dos cuartos premios dotados cada uno con 200.000 euros a la serie, han repartido la suerte por gran parte de España.