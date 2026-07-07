MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este lunes fue el 6 de julio más cálido en España desde al menos 1950, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) este martes a través de su cuenta en 'X'. En el marco de la ola de calor actual, ha añadido que aún podría haber más récords de días cálidos.

"Las temperaturas continúan en valores extremos para el conjunto de España. El 6 de julio fue el día más cálido para esa fecha concreta desde, al menos, 1950", ha indicado.

El organismo estatal pronostica que, con las previsiones actuales, la primera quincena de julio se podría convertir en la más cálida de la serie, superando a las de 2015 y 2022. "A pesar de ese descenso térmico del fin de semana, continuaremos con temperaturas superiores a las normales, sobre todo en el este peninsular y Baleaeres", ha adelantado.