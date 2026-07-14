El mal mantenimiento del vehículo puede multiplicar por cinco el riesgo de morir en un accidente, según un estudio

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MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mal mantenimiento de un vehículo que presenta defectos en neumáticos, frenos, dirección o suspensión, multiplica por cinco la probabilidad de fallecimiento en caso de accidente frente a aquellos en los que no se detectan problemas.

Así se desprende del estudio 'Antiguos y mal mantenidos. Mantenimiento de los coches en España: problemática, accidentalidad y riesgos (2015-2024)', elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Centro Zaragoza.

En la última década, al menos 670 personas fallecieron y más de 23.000 resultaron heridas en siniestros en los que los coches implicados no estaban bien mantenidos. Además, los coches de más de 15 años implicados en accidentes con víctimas presentaron un 70% más de defectos que los nuevos (0-4 años).

Los autores del informe, publicado este martes, destacan que la antigüedad media de los turismos españoles alcanza los 14,5 años, un 58% más que en 2010; y que el precio de las reparaciones se ha incrementado un 22% en los últimos 5 años.

Según datos de AECA-ITV, recogidos en este estudio, uno de cada tres vehículos obligados a pasar la inspección no acude a la cita y las sanciones por circular sin la ITV en regla crecieron un 51% entre 2015 y 2024.

Entre quienes sí acuden a la inspección, el 17,9% suspende a la primera y acumulan de media dos defectos incompatibles con la conducción. Por comunidades, Asturias (32,4%) es la región que mayor proporción registra, seguida de Galicia (23,4%), muy por encima de la media nacional. En el lado opuesto, se encuentran la Comunidad Valenciana (10,5%) y País Vasco (13,7%).

DEFECTOS MÁS HABITUALES

El 15% de los vehículos que acuden puntualmente a la ITV la suspenden, un porcentaje que se eleva al 25% en los coches que acumulan más de un año de demora. En cuanto a los defectos (leves y graves) más habituales en los aspectos clave de la seguridad vial, los más comunes son en el alumbrado (37%), en el motor y la transmisión (19%), en los frenos (12%), en los ejes y las ruedas (9%) y en la dirección (4%).

En este contexto, 9,6 millones de automovilistas (34%) reconocen que no revisan su vehículo todos los años. De ellos, 650.000 admiten no hacerlo ni siquiera cada tres años, siendo el coste económico (52%) la principal razón para posponer estas revisiones.

Por Comunidades, Navarra (47%) es la región que mayor proporción de conductores que no realizan el mantenimiento anual de sus coches registra, seguida de Baleares (44%). En el lado opuesto se encuentran Extremadura (23%) y Región de Murcia (23%).

Además, 2,5 millones de conductores (9%) asegura llevar su vehículo a mecánicos "pirata", mientras que 1,5 millones (5%) afirma realizar ellos mismos el mantenimiento de sus coches. Además, 7,3 millones de automovilistas (26%) dicen haber retrasado reparaciones o mantenimientos importantes durante el último año y otro 18% asegura habérselo planteado.

CIRCULAR CON LA ITV CADUCADA

El estudio, recogido por Europa Press, muestra que el 22% de los conductores reconoce haber circulado alguna vez con la inspección caducada y un 3% (880.000 automovilistas) admite haberlo hecho durante meses e incluso años.

Un 49% de los conductores españoles no comprueba periódicamente el nivel del refrigerante, un 24% no sabe medir el nivel de aceite y un 17% desconoce cuál es la presión correcta de los neumáticos de su vehículo. Además, un 39% reconoce haber circulado con un testigo de avería encendido.

El informe analiza el total de accidentes de tráfico de turismos con deficiencias entre 2015 y 2024 así como los resultados en las ITV, además de los resultados de una encuesta realizada a 1.700 conductores mayores de 18 años de toda la geografía española.

La directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, ha explicado que "en un contexto en el que la renovación del parque se ha ralentizado y España cuenta con uno de los parques automovilísticos más antiguos de los países de su entorno, es especialmente importante invertir en un mantenimiento adecuado" del coche.

"Ser responsable implica, no solo cumplir las normas al volante, sino también asegurarnos de que nuestro coche reúne todas las garantías de seguridad, sobre todo de cara a los desplazamientos de verano", ha declarado Garre.