María Ángeles Samperio (FAPE), reelegida presidenta del Consejo de Género de la FIP

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La periodista María Ángeles Samperio, representante de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha sido reelegida por tercer mandato consecutivo presidenta del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), su principal voz en materia de género e igualdad.

Samperio ha afirmado que "el Consejo de Género tiene una tarea crucial por delante en los próximos años: apoyar a las mujeres periodistas de todo el mundo y garantizar que las organizaciones afiliadas a la FIP prioricen e implementen una nueva estrategia para promover la igualdad de género dentro de sus propias organizaciones".

"Me complace enormemente el apoyo recibido para este nuevo mandato y el hecho de que el Comité Directivo del Consejo de Género cuente con una amplia representación geográfica, y que sus miembros recién elegidos estén deseosos de empezar a trabajar. Nuestra tarea debe ser contribuir a la construcción de una FIP más fuerte que reafirme su compromiso con la igualdad de género, el periodismo y los periodistas en el próximo Congreso del Centenario en París", ha manifestado.

NUEVO COMITÉ DIRECTIVO

La FAPE ha informado de que el nuevo órgano está compuesto por 29 representantes de los sindicatos y asociaciones de periodistas de la FIP de todo el mundo.

Tras un proceso de votación online de una semana, el Comité Directivo del Consejo de Género ha elegido su nueva junta directiva: María Ángeles Samperio, de la FAPE (España), ha sido reelegida como presidenta por tercer mandato consecutivo; y la periodista Samim Sultana Ahdmed, de la IJU, (India), quien fue coordinadora regional para Asia-Pacífico en el mandato anterior, se convierte en la nueva vicepresidenta. Williette James, de la SLAJ (Sierra Leona), será la nueva secretaria del Consejo.

Los nuevos miembros del Comité Directivo del Consejo de Género son Samira de Castro Cunha (FENAJ, Brasil) y Alicia Ortega (APU, Uruguay) por América Latina y el Caribe; Kadiatou Thierno Diallo (AJG, Guinea) y Patrica Adjisseku (UJIT, Togo) por África; Manuela Bermúdez (CFDT, Francia) y Domenica Mima Caligaris (FNSI, Italia) por Europa; y Javeria Siddique (PFUJ, Pakistán) y Nurul Nur Azizah (AJI, Indonesia) por Asia-Pacífico.