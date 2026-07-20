María Casado anuncia que deja Informativos Telecinco por la dificultad de conciliar su vida entre Málaga y Madrid

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MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La periodista y presentadora María Casado ha anunciado este lunes 20 de julio que deja Informativos Telecinco por motivos personales, por "la dificultad de conciliar su vida entre Málaga y Madrid". "He decidido tomarme un respiro", señala. La periodista María Casado se incorporó a Informativos Telecinco en 2024 como presentadora de la edición de Fin de Semana.

Según había anunciado ya Mediaset, Carmen Corazzini, sustituirá a Casado durante el mes de agosto, por lo que el próximo fin de semana será el último de la presentadora al frente de la edición de Fin de Semana.

Así lo ha puesto de manifiesto en un comunicado a través de sus redes sociales en el que precisa que espera que solo sea una pequeña pausa y pueda encajar otro proyecto "lo antes posible". "Mediaset me ha dado la oportunidad, la confianza y la libertad para trabajar y ponerme frente a vosotros semana tras semana. Ha sido un regalo. Gracias y espero que nos veamos pronto...", añade.

La periodista recuerda que hace dos años empezó una "aventura maravillosa" en Informativos Telecinco y que siente Mediaset como su casa y a su equipo de fin de semana como familia. "Gracias @mediasetcom por estos años inolvidables. Sois casa. Sois familia... Os quiero mucho", añade en su post de X.

Casado, que es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, empezó a trabajar en 1999 en los servicios informativos de Radio 4-RNE. Pasó por Catalunya Radio como productora de 'El Matí' y volvió a Radio Nacional en 2003 como subdirectora del magazine 'Amb molt de gust', según detalla Mediaset.

En 2005 se incorporó a los Servicios Informativos de TVE como redactora y presentó el Telediario Fin de Semana desde febrero de 2006 hasta septiembre de 2012.

Además, ha copresentado Informe Semanal y durante dos años se encargó de '59 segundos' y después 'El debate de la 1'. Entre 2012 y 2016 presentó y editó los Desayunos de TVE hasta que dio el salto a La Mañana de TVE, donde se mantuvo hasta 2020.

En diciembre de 2018 fue elegida presidenta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual de España, labor que compaginó con su trabajo junto a Antonio Banderas para su nueva productora Teatro Soho Televisión. En cuanto a premios, María Casado ha sido galardonada con el Micrófono de Oro, la Antena de Oro o el Premio Iris 2022 a Mejor presentadora.

MEDIASET: "PUERTAS ABIERTAS"

Por su parte, desde Mediaset han detacado los dos años de "intensísimo y brillante trabajo" de Casado al frente de las ediciones de fin de semana de Informativos Telecinco.

"Ojalá ese respiro que necesitas sirva para descansar, coger fuerzas y retomar en un futuro. Mediaset España es tu casa y sus puertas las sigues teniendo abiertas", ha añadido también a través de X la compañía.