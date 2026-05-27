María Sanz, nueva directora comercial nacional de Vocento.Medios

Vocento.Medios reorganiza su estructura comercial apostando por el talento interno - VOCENTO.MEDIOS

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora directora de Publicidad de Grandes Cuentas y Motor de Vocento.Medios, María Sanz, asume el cargo de directora comercial nacional en la nueva etapa estratégica de la comercializadora del Grupo que lidera su director general, Miguel Fernández Delgado.

Así lo ha anunciado este miércoles Vocento, que ha reorganizado su estructura "apostando por la promoción del talento interno y reafirmando su compromiso con el desarrollo profesional de sus equipos".

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y con un Programa Superior de Gestión Internacional de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI), Sanz cuenta con una dilatada trayectoria en el mercado publicitario y comercial.

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Vocento. La nueva directora comercial nacional empezó en el diario Qué! y, posteriormente, fichó por ABC como ejecutiva de Grandes Cuentas. En 2011 se incorporó a Vocento.Medios (antes CMVocento) donde también ha sido jefa de Publicidad de Prensa Regional, directora de Publicidad y directora de Publicidad del Área de Medios.

"Agradezco la confianza y afronto esta etapa con enorme entusiasmo. Conozco la fuerza de este Grupo y estoy convencida de que, junto al gran equipo de profesionales que lo integra, lograremos potenciar nuestra posición en el mercado y alcanzar los objetivos que tenemos por delante", ha asegurado Sanz.

Vocento.Medios también ha nombrado a Marta Herrera nueva ejecutiva de Publicidad Nacional en el equipo de Agencias. Desde esta posición, según ha apuntado la compañía, gestionará la cuenta de Publicis y liderará la estrategia con centrales de medios y clientes directos para todo el ecosistema comercial del grupo: print, digital, redes sociales y eventos. Herrera compatibilizará este nuevo reto con su responsabilidad actual en el área de Delegaciones.

Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, Herrera cuenta con más de una década de experiencia en marketing y comunicación liderando soluciones estratégicas para marcas, antes de unirse a Vocento en 2021 en las Delegaciones de ABC y asumir en 2025 la coordinación editorial y comercial de ABC Viajar.

Por su parte, Ignacio Uribe asume el puesto de responsable de Producto Digital para "liderar la gestión y optimización del inventario y formatos publicitarios digitales, aportando soluciones técnicas y estratégicas orientadas a maximizar el rendimiento comercial". Reportará directamente a la directora de Desarrollo de Producto y Publicidad Digital, Lydia Torralbo.

Respecto a Uribe, la compañía ha indicado que cuenta con experiencia en el sector de los medios y en el análisis de datos y la aplicación de inteligencia artificial para optimizar procesos de negocio. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y con dos másteres por EAE Business School enfocados en Dirección de Marketing y Comunicación Corporativa, su trayectoria profesional está muy ligada a la optimización de ingresos y la estrategia publicitaria.

Inició su andadura en Vocento en 2017 como Trafficker y, tras un periodo entre 2018 y 2022 en Economía Digital, regresó a Vocento para asumir el puesto de Ad Trafficker & Ad Content Ops, hasta que en 2025 asumió el puesto de Product Manager en Publicidad Digital.

"En Vocento.Medios tenemos claro que nuestro mayor activo es el talento interno. María, Marta e Ignacio combinan un profundo conocimiento de nuestras marcas con una visión estratégica del mercado, lo que los convierte en los profesionales idóneos para responder a los retos comerciales del Grupo", ha dicho Juan Pedro Díaz Armendáriz, director general Comercial de Vocento.