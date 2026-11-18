El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska durante la celebración de un acto sobre Derechos y Libertades, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo/ Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se dirige al colectivo LGTBI+ en un vídeo difundido por el PSOE en redes sociales de cara a la cita electoral del próximo 29 de noviembre, en el que alerta sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría un cambio de Ejecutivo para las libertades individuales.

"Si la derecha llega al Gobierno no será tan fácil seguir siendo nosotros mismos. Este 29 de noviembre nos jugamos más de lo que pensamos. Depende de ti", afirma.

En este sentido, destaca que los socialistas llevan "tiempo abriendo camino" y celebra la reciente elección del primer senador "abiertamente homosexual" en Estados Unidos. "Soy gay. Soy el primer juez, el primer ministro abiertamente homosexual de la historia de España", asegura.

De la misma manera, hace alusión a la aprobación de la ley del matrimonio igualitario en 2005 y la ley trans como pilares que permiten actualmente que las personas puedan casarse con quien deseen y que las personas trans cuenten con reconocimiento legal.

"Pero no des por hecho que todo esto está garantizado", avisa el ministro. En este sentido, recuerda que el PP votó en contra del matrimonio igualitario y de la ley trans.

La pieza intercala cortes con declaraciones de dirigentes del PP y Vox para ilustrar estos argumentos. En esta línea, el PSOE recupera, en primer lugar, declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al afirmar que "es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacar el carnet de conducir".

También de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en 2023 ironizó con que su gobierno podría ser más paritario si sus consejeros modificasen su género a través de la autodeterminación. "Tendremos a Enriqueta López o Enrique Ossorio", bromeó.

Asimismo, recoge las palabras del presidente de Vox, Santiago Abascal: "Nosotros hemos dicho muchas veces que estamos a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, aunque pensemos que eso no se llama matrimonio".