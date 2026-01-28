Marlaska comparece mañana en el Congreso para dar cuenta de la implantación de la V16

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece en rueda de prensa, en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). El motivo de la comparecencia es para informar sobre las actuaciones lleva - Gabriel Luengas - Europa Press

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto comparecer este jueves ante la comisión del ramo del Congreso para dar cuenta de la implementación de la obligatoriedad de la baliza de señalización de emergencia V16 en España, obligatoria desde el 1 de enero.

Según el orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, Grande-Marlaska también informará sobre el "caótico proceso" de aplicación de esta norma que afecta a 28 millones de conductores y sobre las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT) para informar sobre la nueva normativa.

Fue el PP el que pidió explicaciones sobre este asunto al titular de Interior y solicitó que acudiera a la Cámara Baja antes de que finalice el mes de enero. Así lo defendieron el martes los 'populares' en la reunión de la Diputación Permanente, donde el PSOE confirmó su apoyo.

Por otro lado, el PP en el Congreso ha pedido a la DGT expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que "acrediten la eficacia, viabilidad e implementación" del uso de la señal V-16 "como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras".

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

A escasos días de que su uso fuera obligatorio en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas, la DGT retiró la homologación de varias balizas V-16. Los motivos de esta retirada son principalmente la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no fallos técnicos detectados en el funcionamiento de las luces.