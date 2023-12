Marta Carazo se pondrá al frente del Telediario 2 de La 1 de TVE en enero de 2024: "Me ha tocado la lotería"

Reconoce que le ha costado tomar la decisión y que de pequeña "no soñaba" con ser presentadora en el informativo "más importante"



MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Marta Carazo, la hasta ahora corresponsal de TVE en Bruselas, presentará la segunda edición del Telediario a partir del próximo mes de enero de 2024, tras la marcha de su colega Carlos Franganillo para liderar los informativos de Telecinco. "Me ha tocado la lotería", ha afirmado.

Así lo ha dado a conocer la periodista en un encuentro informativo con los medios celebrado este miércoles en el plató del Telediario en Torrespaña, con la participación del director de informativos de RTVE, Pep Vilar, y la directora Comunicación y Participación de la Corporación pública, María Eizaguirre, quien ha añadido que Carazo es "una periodista muy querida dentro y fuera de la casa", una periodista "conocida" y "reconocida".

Sobre si realizará pequeños editoriales en el informativo, Marta Carazo ha señalado que "hay otros espacios para hacer eso, para hacer tertulias" y que el "sello" es el trabajo en equipo de sus profesionales.

Respecto a si Carlos Franganillo le ha dado algún consejo, la periodista ha reconocido que "aparte de compañeros son amigos", "Me dio la enhorabuena y la suerte públicamente en redes sociales, pero sí, hemos hablado, pero hemos hablado como amigos que inician proyectos distintos, ilusionantes", ha afirmado, para después agregar: "Él va a tener su reto, yo voy a tener el mío. Para mí, Carlos es un profesional con mayúsculas. Le deseo toda la suerte del mundo, como amigo también. Estoy segura que lo va a hacer y de que él también espera que aquí lo sigamos haciendo bien, como se hacía con él".

Para Marta Carazo, ponerse al frente de la segunda edición del Telediario es un "reto", un salto "muy grande" con respecto a lo que estaba haciendo, "imprevisto y bienvenido". "Lo enfrento con ganas, con mucha ilusión. Yo me he movido mucho dentro de TVE en estos años porque me gusta hacer cosas nuevas, porque creo que de todo se aprende, que uno nunca es suficientemente mayor para seguir aprendiendo. Y esta es mi gran oportunidad para aprender", ha confesado.

La periodista ha añadido que enfrenta esta nueva faceta con "mucha responsabilidad" por el "punto" en el que está TVE, por la "credibilidad" que tiene. "Mis compañeros dicen que soy muy pesada preguntando porque todo lo tengo que saber bien y porque el rigor, para mí, es lo primero", ha remarcado.

"Yo voy a ser la cara, la voz del trabajo de todos mis compañeros. Entonces, ya no es algo conmigo misma, ya es algo de mucha gente que me produce mucho respeto, pero orgullosa", ha añadido Carazo, quien aterrizó el martes en Madrid desde Bruselas y se siente "emocionada" y "apoyada".

"NATURALIDAD" EN LA PANTALLA

Preguntada sobre la faceta que van a encontrar los telespectadores cada noche a partir de las 21.00 horas, la periodista ha recordado que presentó en el Canal 24 Horas durante diez años y que, desde entonces, ha crecido profesionalmente, lo que le da "tranquilidad" para sentarse ante la audiencia, que verá en pantalla su "naturalidad".

"Hay que ser natural y contarle a la gente las cosas con naturalidad. Entenderlas muy bien para poder explicarlas y que la otra persona las haga suyas, no solo que te escuche, sino que haga suyo lo que le estás contando y eso es lo que voy a intentar", ha avanzado.

Carazo cree que "no es fácil" conseguir que se entienda la actualidad "porque son cosas muy complicadas". "Hace falta mucho trabajo, hace falta concentración, hace falta tesón, entender, preguntar, preguntar, preguntar todo el rato lo que no entiendas para poder interiorizarlo y contarlo bien. Fácil no será, pero nada es fácil y por eso también es ilusionante", ha declarado.

Asimismo, la periodista ha puesto en valor que en TVE existe la oportunidad de "hacer tantas cosas distintas" y de "aprender todo el rato". "A veces más fácil, a veces menos, y esto es una gran oportunidad para mí", ha remarcado, para después pedir a su equipo que le ayuden, que ella va a poner "todo lo mejor" de si misma. "Lo intento hacer siempre, pero esta vez vengo con muchas ganas. Vengo además con una experiencia buenísima que creo que me aporta mucho de haber estado fuera y que voy a intentar que todos mantengamos y crezcamos en la ilusión de hacer los mejores telediarios", ha zanjado.

TOMAR LA DECISIÓN

Posteriormente, en conversación con los periodistas, ha explicado que recibió la llamada de TVE hace unas semanas, diciéndole que les gustaba su "forma de contar las cosas, de trabajar y que les parecía la apuesta buena". "Sí me ha costado (tomar la decisión). Me ha costado porque esto también es una apuesta arriesgada y hay que querer asumirla. Yo no soñaba de pequeña con ser presentadora en la televisión o presentadora en el informativo más importante. No quita que ahora sea un sueño, pero en ese momento, no", ha rememorado Carazo, que de momento no será editora del Telediario, que mantendrá "un equipo más que solvente".

Por su parte, Pep Vilar ha afirmado que la oferta informativa de RTVE es un "puzle complejo", donde las diferentes piezas se tienen que ir encajando en una propuesta que "tiene que ser coherente y, sobre todo, reconocible". "Honestamente, creo que lo vamos consiguiendo", ha subrayado, para después añadir que, en estos momentos, la oferta informativa de RTVE es la "más relevante del panorama audiovisual español".

"Siento orgullo de decir que tenemos la mejor redacción de este país, con una estructura territorial amplia y con una red de corresponsales muy potente. Eso sí, hemos de luchar cada día. Nos hemos de esforzar cada día porque os aseguro que nada es fácil, pero estamos en el buen camino", ha declarado.

Finalmente, respecto a Marta Carazo, ha explicado que este fin de semana un artículo ponía en boca de un periodista de la BBC el perfil que debe tener un buen conductor o conductora de informativos. "Debe tener autoridad, credibilidad, claridad, calidez, personalidad y profesionalidad. Ese retrato robot, para esta Dirección, tiene nombres y apellidos. Marta Crazo", ha zanjado.