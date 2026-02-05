Más de 150 carreteras permanecen cortadas por inundaciones y desprendimientos a consecuencia de las lluvias

Imágenes de las inundaciones en San Martín del Tesorillo. A 4 de febrero de 2026 en San Martín del Tesorillo, Cádiz (Andalucía, España).El pueblo San Martín del Tesorillo ha quedado total mente incomunicado por el desbordamiento del río Guadiaro y el Hozg - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvia provoca este jueves el corte de más de 150 carreteras tanto por inundaciones como desprendimientos, 140 de ellas en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogida por Europa Press, en la red principal permanecen cortadas por desprendimientos en Jaén la A-44 en Campillo de Arenas en sentido Granada y en la provincia de Cádiz, la A-48 en Vejer de la Frontera hacia Tarifa.

Ante esta situación, Tráfico pide a los conductores que extremen la precaución en las zonas afectadas, que eviten los desplazamientos innecesarios y se informen del estado de las carreteras y de la situación meteorológica antes de emprender la marcha.

Por nieve, continúa afectada una carretera principal: en Granada, está transitable con precaución la A-92 en el Puerto de La Mora. Además, hay otras 35 secundarias afectadas, estando lo peor en Aragón y Castilla y León.

En cuanto al tráfico se refiere, la lluvia dificulta la circulación en varios puntos y dos accidentes complican el tráfico: uno de ellos de entrada a Madrid por la A-1 en Buitrago de Lozoya y otro en Valencia en la A-7 en la zona de Picassent.