Más de 15.000 personas siguen el vuelo de León XIV a España en tiempo real

El avión en el que viaja el Papa León XIV aterriza este sábado 6 de junio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10.15 horas, unos minutos antes de la hora prevista de llegada. Se trata de un A320 NEO de la compañía Ita Airways.
El avión en el que viaja el Papa León XIV aterriza este sábado 6 de junio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10.15 horas, unos minutos antes de la hora prevista de llegada. Se trata de un A320 NEO de la compañía Ita Airways. - EUROPA PRESS
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Publicado: sábado, 6 junio 2026 10:31
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MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 15.000 personas estaban siguiendo el recorrido del avión del Papa León XIV en tiempo real antes de su aterrizaje en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El avión en el que viajaba el Pontífice, un A320 NEO de color azul operado por ITA Airways, se situaba así en el número 1 mundial de Flightradar, aplicación en la que se pueden seguir en tiempo real los trayectos de las aeronaves.

El Pontífice ha aterrizado en torno a las 10:19 horas de este sábado en Barajas, diez minutos antes de lo previsto, e inicia así su viaje por España, donde visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, del 6 al 12 de junio.

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