Más de 15.000 personas siguen el vuelo de León XIV a España en tiempo real

El avión en el que viaja el Papa León XIV aterriza este sábado 6 de junio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10.15 horas, unos minutos antes de la hora prevista de llegada. Se trata de un A320 NEO de la compañía Ita Airways. - EUROPA PRESS

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 15.000 personas estaban siguiendo el recorrido del avión del Papa León XIV en tiempo real antes de su aterrizaje en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El avión en el que viajaba el Pontífice, un A320 NEO de color azul operado por ITA Airways, se situaba así en el número 1 mundial de Flightradar, aplicación en la que se pueden seguir en tiempo real los trayectos de las aeronaves.

El Pontífice ha aterrizado en torno a las 10:19 horas de este sábado en Barajas, diez minutos antes de lo previsto, e inicia así su viaje por España, donde visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, del 6 al 12 de junio.