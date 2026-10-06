Más de 175 profesionales y 40 ponentes se reunirán en la II International Motorcycle Safe Mobility Conferencia (IMSMC)

Archivo - Una motocicleta circula junto a la Torre del Oro, en el Paseo de Colón. A 3 de septiembre de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La II International Motorcycle Safe Mobility Conferencia (IMSMC) reunirá los próximos 21 y 22 de octubre en Zaragoza a más de 175 profesionales y 40 ponentes nacionales e internacionales para abordar la seguridad vial del motociclista.

Organizado por la Fundación Ibercaja/Mobility City, como evento de la Dirección General de Tráfico (DGT) y ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas), el congreso contará con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial, International Transport Forum; universidades de referencia internacional, institutos de investigación y observatorios de seguridad vial de Europa, América, África y Asia, además de responsables de administraciones públicas y organizaciones internacionales.

En esta edición se incorpora un bloque específico dedicado a la movilidad laboral en motocicleta y la Universidad John Hopkins presentará un modelo predictivo de clasificación de lesiones, una investigación que permitirá mejorar el conocimiento sobre las consecuencias de los siniestros para poder prevenirlos.

El programa reúne a expertos procedentes de disciplinas muy diversas para abordar la seguridad vial desde una perspectiva integral, siguiendo los principios de sistema seguro. Durante las dos jornadas se analizarán las cuestiones relacionadas con las políticas públicas, la infraestructura, la tecnología, los vehículos, la formación, el comportamiento de los usuarios y la atención posterior a los siniestros.

Junto a organismos internacionales y universidades, participarán también representantes de observatorios de seguridad vial, responsables de administraciones nacionales y regionales, fabricantes, asociaciones del sector y entidades de investigación que compartirán experiencias y estrategias desarrolladas en distintos países.