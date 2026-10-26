Más de 35.000 personas intersex han nacido en España en una década, según la FELGTBI+

La FELGTBI+ presenta el informe 'Estado LGTBI+ 2026. Corporalidades intersexuales: derechos reales', de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

En España han nacido más de 35.000 personas intersex en diez años, según se desprende del informe 'Estado LGTBI+ 2026. Corporalidades intersexuales: derechos reales', de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+).

A partir de los datos de natalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE), que estima que hay un 1,7% de los nacimientos con variaciones en las características sexuales, la Federación calcula que en la última década han nacido entre 3.200 y 4.200 personas intersexuales al año en el país, alcanzando unos 5.406 bebés en 2024 y unos 5.459 en 2025.

Según Naciones Unidas, las personas intersexuales nacen con características sexuales (como anatomía sexual, órganos reproductivos, patrones hormonales y/o patrones cromosómicos) que no se ajustan a las nociones binarias típicas de los cuerpos masculinos o femeninos.

El estudio de la FELGTBI+ ha sido elaborado a partir de una encuesta estatal realizada por 40dB a 800 personas del colectivo LGTBI+ y complementado con diez entrevistas en profundidad a expertos y personas intersex.

Según ha asegurado la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, en la rueda de prensa de presentación del informe, existe un "profundo desconocimeinto" de la realidad intersex, tanto fuera como dentro del colectivo LGTBI+.

En este sentido, el estudio revela que un 55% de la comunidad LGTBI+ desconoce o no sabe explicar qué es la intersexualidad. En concreto, indica que un 44,88% de los encuestados afirma conocer y poder explicar la sigla "I". Sin embargo, un 34,5% asegura conocer la sigla pero reconoce que no sabría explicar bien la realidad a la que se refiere, mientras que un 20,63% admite ignorar por completo su significado.

Asimismo, la investigación refleja que el 87,4% de los encuestados considera indispensable seguir avanzando en el reconocimiento legal e institucional para erradicar las situaciones de discriminación que sufren estas personas.

Entre las principales trabas que enfrenta la población intersex en su día a día, los participantes en el estudio destacan la falta de visibilidad de su realidad (41,88%), el déficit de reconocimiento legal (34,63%), el odio y la discriminación social (32,63%), la discriminación intracolectiva (26,75%) y la violencia en el entorno sanitario (18,75%).

DESCONOCIMIENTO SOBRE LA DEFINICIÓN

Además, la investigación evidencia desconocimiento sobre la propia definición de la intersexualidad dentro de la comunidad LGTBI+: un 55% de los encuestados admite que no sabría explicar el significado de la sigla "I". Ante este escenario, un 85,13% concuerda en que es necesario ampliar la información y la formación social al respecto.

Por perfiles, la demanda de nuevas reformas legislativas es especialmente acentuada entre las mujeres trans (91,7%) y las mujeres cis (89,6%), así como en el tramo de edad más joven, entre 18 y 24 años (94,9%).

Por el contrario, a mayor edad disminuye la percepción de necesidad de cambio normativo. Por identidad de género, las personas no binarias (57,1%) y los hombres cis (47,5%) registran los porcentajes más altos de conocimiento explicativo, pero son las mujeres trans (91,7%) y las mujeres cis (89,6%) quienes más perciben la urgencia de ampliar la protección legal.

En el ámbito clínico, la FELGTBI+ alerta de que, pese al paso dado con la aprobación de la Ley Trans, en los hospitales se mantienen "inercias médicas". La entidad denuncia que se continúan realizando cirugías de "normalización" genital en recién nacidos "bajo cuerda", condicionando a las familias en momentos de vulnerabilidad tras el parto.

"Somos personas que nacen con una anatomía que se sale de los moldes binarios del sexo", ha afirmado la representante de la Comisión del Año Temático de la Federación dedicado a las realidades intersex, Ariana A. Celorio. Ariana ha explicado que supo que era intersex a los 18 años, momento en el que ha añadido que le intentaron "imponer" una cirugía.

De este modo, ha apuntado que "lo más importante" a tener en cuenta es que estas cirugías "no son inocuas" y ha advertido de que provocan dolor crónico, insensibilidad genital, traumas o "problemas" con el cuerpo.

"SE NOS TRATA COMO SI FUÉRAMOS MONSTRUOS"

"Se nos trata como si fuéramos monstruos", ha señalado, al mismo tiempo que ha recalcado que se trata de "un discurso habitual. También ha reclamado educación sexual en los colegios que enseñe que la realidad intersex existe.

La Federación ha reivindicado la eliminación de los tratamientos hormonales o quirúrgicos que no sean necesarios para preservar la salud o la integridad física de la persona, los no consentidos y los que carecen de evidencia que justifique su urgencia.

De la misma manera, ha exigido la erradicación de las exploraciones innecesarias, la cosificación y la exposición clínica sin fines diagnósticos y que se asegure el respeto a la intimidad y la confidencialidad.

Igualmente, Iglesias ha reclamado un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. En este punto, ha dicho que es "especialmente preocupante" los entornos digitales y ha pedido espacios virtuales "libres de odio".

Finalmente, en cuanto a las próximas elecciones del 29 de noviembre, Iglesias ha llamado a apostar por una sociedad de derechos "que no deje a nadie atrás". "Esperamos que la mayoría de la sociedad, que cree en una sociedad democrática igualitaria, lo demuestre en las urnas para que podamos seguir avanzando en derechos y no dar pasos atrás", ha concluido.