Más de 5.000 influencers obtienen el certificado de capacitación básica sobre normativa publicitaria de Autocontrol

Más de 5.000 creadores en España han obtenido el 'Certificado de capacitación básica sobre normativa publicitaria para influencers' de Autocontrol tras superar la formación online, un año después de su lanzamiento. - AUTOCONTROL

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 creadores en España han obtenido el 'Certificado de capacitación básica sobre normativa publicitaria para influencers' de Autocontrol tras superar la formación online, un año después de su lanzamiento.

Así lo ha dado a conocer la entidad, que ha organizado este miércoles la 'IV Jornada sobre Regulación y Autorregulación del Marketing de Influencers', junto con la Asociación Española de Anunciantes (aea) e IAB Spain.

Este certificado es parte del programa AdEthics, coordinado por la European Advertising Standards Alliance (EASA). En Europa se ha alcanzado ya los 10.000 'influencers' certificados.

En el marco de la jornada se ha presentado una nueva versión 'Certificado de capacitación básica sobre normativa publicitaria para influencers", que incorpora contenidos con criterios interpretativos actualizados, y nuevos ejemplos prácticos a través de los cuales se pretende dar respuestas a las dudas más frecuentes que empresas e influencers nos han trasladado en estos últimos meses. Estará disponible, a partir de julio, a través de la plataforma de formación de Autocontrol.

Asimismo, en la jornada se ha presentado el nuevo 'Certificado de capacitación para influencers sobre normativa publicitaria financiera', cuya preinscripción ya se encuentra abierta. Su lanzamiento está previsto para octubre de 2026 y está dirigido específicamente a creadores de contenido que colaboran con marcas en la promoción de productos y servicios financieros.

La formación abordará las principales obligaciones aplicables a la publicidad de productos y servicios financieros, así como contenidos específicos relacionados con la identificación de riesgos, la prevención del fraude financiero y el papel de los organismos supervisores competentes.