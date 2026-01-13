Más de 6.000 personas asisten al macroevento de evangelización 'Llamados' en el Movistar Arena

El evento 'Llamados'. - LLAMADOS

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.000 personas han asistido este lunes al macroevento de evangelización 'Llamados' en el Movistar Arena de Madrid, según ha informado la organización del evento, que se extendió durante más de tres horas en las que se combinó oración, alabanza y música.

Organizado por la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada (Algete) y Alpha España, con el respaldo de la Diócesis de Alcalá de Henares, el evento combinó actuaciones en directo, testimonios personales, silencio, alabanza y oración comunitaria.

Participaron los fundadores de Alpha, Nicky Gumbel y Pippa Gumbel, cuya intervención puso el acento en la esperanza, la renovación interior y la necesidad de crear "espacios abiertos donde redescubrir la fe". En cuanto a las actuaciones musicales, actuaron el grupo Hillsong España, que abrió el encuentro con actuación de alabanza, y el grupo Salve, que acompañó durante la Oración de Misericordia.

A lo largo del programa, conducido por Juan Manuel Cotelo y Olatz Elola, tuvieron lugar diferentes testimonios personales y espacios de diálogo, como el del influencer católico René ZZ, así como una mesa redonda con los fundadores de Aute, Quique Mira y María Lorenzo, que compartieron experiencias de fe desde distintos ámbitos de la vida personal, familiar y profesional. También intervino el jinete olímpico Juan Matute, que expuso su experiencia personal de enfermedad, superación y fe.

Según ha expresado la organización del evento, uno de los momentos "más significativos" llegó con la Oración de Misericordia, vivida bajo la exposición del Santísimo, algo inédito en un recinto cultural de las dimensiones del Movistar Arena en España. "La Oración de Misericordia ha sido el verdadero corazón del encuentro: un momento de silencio, adoración y entrega que difícilmente olvidarán quienes lo han presenciado. El ambiente ha sido el de una auténtica familia reunida en torno a la fe", ha asegurado el párroco de Santo Domingo de la Calzada (Algete) y uno de los impulsores del evento, D. José María.

"Ojalá este encuentro sea solo el comienzo. Necesitamos que muchas más personas, y de forma especial los jóvenes, se acerquen a Dios sin miedo, descubran que la fe no resta nada a la vida, sino que la llena de sentido, de esperanza y de alegría. Llamados ha demostrado que ese camino es posible y profundamente atractivo", ha subrayado además el párroco.

Por su parte, la directora de Alpha España, Emma de León, ha subrayadado que el evento "ha superado" sus expectativas, al tiempo que ha señalado que "ver un Movistar Arena completamente lleno, con miles de personas unidas en la oración y la alabanza, es una señal clara de que existe una profunda necesidad espiritual en nuestra sociedad".

Además, ha subrayado que "este encuentro demuestra que la fe sigue teniendo una enorme capacidad de convocatoria y que son necesarios más espacios como este, que fortalezcan la vida interior de las personas y ofrezcan esperanza, sentido y comunidad en el mundo actual".

Según la organización, 'Llamados' es una iniciativa con la que se mira al horizonte del año 2033, cuando se conmemorarán los 2.000 años de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, "con el deseo de encender una llama de renovación espiritual que trasciende el propio encuentro".