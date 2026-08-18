Más de 69.000 conductores fueron denunciados durante la primera semana de agosto por superar los límites de velocidad

Archivo - Control de tráfico de la Guardia Civil en la carretera A-431, que une Córdoba con Lora del Río (Sevilla). - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 69.231 conductores fueron denunciados entre el 3 y el 9 de agosto por circular a una velocidad superior a la permitida, durante una nueva campaña de vigilancia y control de velocidad llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según ha informado la DGT, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecieron 3.466 puntos de control y verificaron la velocidad de 1.037.333 vehículos. Del total de vehículos controlados, el 6,7% fue denunciado por circular a velocidad superior a la permitida, lo que supone un incremento del 0,5% respecto a la campaña realizada en abril de este mismo año, cuando el porcentaje de denunciados fue del 6,2%.

Atendiendo al tipo de vía, más de la mitad de las infracciones, un 55,3%, se registraron en autopistas y autovías, con un total de 38.303 denuncias, mientras que en carreteras convencionales fueron denunciados 28.599 conductores, el 41,3% del total. En travesías se formularon 2.329 denuncias, el 3,4% del total.

La DGT ha señalado que el porcentaje de infracciones respecto al número de vehículos controlados es superior en carreteras convencionales y ha ido en aumento. En concreto, fueron denunciados el 7,05% de los vehículos controlados en este tipo de vías, casi un punto más que en la campaña de abril. En autopistas y autovías, el porcentaje se mantuvo estable, con un 6,37% de conductores denunciados sobre el total de vehículos controlados.

En el ámbito penal, 19 conductores incurrieron en un delito contra la seguridad vial y fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en la vía, de acuerdo con el artículo 379.1 del Código Penal.

Según ha indicado la DGT, esta cifra ha ido aumentando de manera progresiva y casi triplica la registrada hace dos años, "lo que pone en evidencia la persistencia de conductas especialmente graves y la conveniencia de actualizar la normativa vigente para que resulte más disuasoria".

La DGT ha recordado además que a estos resultados hay que sumar los controles que las policías autonómicas y locales realizan en el ámbito de su competencia, una colaboración que, según el organismo, permite "reforzar" el mensaje de respeto a los límites establecidos, independientemente del tipo de vía por el que se circule.