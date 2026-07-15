Más del 76% de españoles que siguieron el viaje del Papa en España respaldan su mensaje sobre migración y polarización

Archivo - El Papa León XIV a su llegada, en papamóvil, a la celebración de la Misa multitudinaria en Las Palmas de Gran Canarias. - Alejandro Barrosa / ACFI / Europa Press / Pool - E

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de tres cuartas partes de los españoles valora positivamente la visita del Papa León XIV a España, el pasado mes de junio, y más de un 76% de los que han escuchado sus discursos, apoya su mensaje sobre migración y polarización política, según el avance de resultados del 'Barómetro de julio 2026' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En concreto, el estudio muestra que el 96,8% de la población española ha oído hablar o ha tenido información sobre la reciente visita del Papa a España y el 76,8% la valora como 'positiva' o 'muy positiva', frente a un 9,6% que la califica como 'negativa' o 'muy negativa'.

Además, el 70,4% de los encuestados cree que la visita de Prevost ha mejorado la imagen de España frente a un 5,8% que considera que la ha empeorado.

En cuanto a sus discursos, de los españoles que han oído hablar o han tenido información de la opinión del Papa León XIV sobre la inmigración, un 76,2% dice estar 'de acuerdo' (52,5%) o 'muy de acuerdo' (23,7%) con sus manifestaciones sobre este tema, frente a un 13% que afirma estar 'en desacuerdo' y un 4,6%, 'muy en desacuerdo'.

Asimismo, un 85,2% de los que le oyeron hablar sobre polarización política, aseguran estar 'de acuerdo' (51,6%) o 'muy de acuerdo' (33,6%) con sus palabras, frente a un 11,9% que no apoya su mensaje (un 10,1% dice estar 'en desacuerdo' y un 1,8%, 'muy en desacuerdo').

Preguntados por si consideran que León XIV en estos momentos es un referente ético y moral, un 37,1% de la población opina que "es un referente ético y moral solamente para los católicos" mientras que un 54,8% cree que también lo es "para la sociedad en su conjunto".

Tras la visita del Papa, un 15,8% de los entrevistados dice que la imagen que tiene de Prevost es "mucho mejor"; un 24,3%, "algo mejor"; un 53,1%, "igual"; un 3,3%, "algo peor", y un 1,1%, "mucho peor".