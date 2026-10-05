Más de 83.000 rayos cayeron este domingo en España y se convierte en el día de octubre más eléctrico desde el años 2000

Mapa de rayos del 1 al 4 de octubre de 2026. - AEMET

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

83.230 descargas de rayos cayeron este domingo en la Península y Baleares, la cantidad más alta en un día de octubre desde al menos el año 2000, debido a un episodio de lluvias torrenciales que arrancó el pasado jueves en el tercio este peninsular.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los días 2 y 3 de octubre también han entrado en la lista de los diez días de octubre con mayor número de descargas desde hace 26 años, con 58.252 y 59.722 rayos respectivamente.

"Una gran cantidad de rayos es un indicador de tormentas muy fuertes", ha precisado la Aemet desde su cuenta en la red social X, donde también ha puntualizado que el récord eléctrico para un día de octubre estaba en el 14 de octubre de 2003, con 78.105 descargas.

El episodio de lluvias torrenciales que ha afectado a España este fin de semana ha dejado más de 200 litros por metro cuadrado en algunas localidades de Cataluña, como Vilasar de Dalt, en la provincia de Barcelona, con 226 litros por metro cuadrado, o la estación de Drassanes en la propia capital barcelonesa, con 202 litros, según ha indicado la Aemet, que ha señalado que la inestabilidad continuará esta semana con chubascos localmente fuertes o muy fuertes en amplias zonas de la Península.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo ha detallado que en Vilasar de Dalt se acumularon 176 litros por metro cuadrado en tan solo seis horas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, y que el domingo también se registró un chubasco torrencial en Barca Rota, provincia de Badajoz, con 70 litros por metro cuadrado en una sola hora.