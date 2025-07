Más Madrid propone crear un Observatorio en RTVE que impulse la presencia de personas migrantes en el debate público

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid va a registrar este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para impulsar, en el seno del debate de la Comisión de RTVE, la visibilidad y el seguimiento de la presencia de personas migrantes en el debate público.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la portavoz de Más Madrid en la Cámara Baja, Tesh Sidi, quien considera que "uno de los debates fundamentales es que hay racismo porque especialmente la sociedad no está representada ni en los espacios políticos, pero tampoco en los espacios mediáticos ni en las tertulias".

"En casi dos años que llevamos de genocidios, puedo asegurar que en muchos espacios no se ha llamado ni a un palestino y mucho menos muchas veces a personas migrantes que tienen que hablar en primera persona. Ese Observatorio debe ser dotado también de formación", ha señalado Sidi, destacando, no obstante, que no creen en la obligatoriedad de cuentas pero "sí en recomendaciones y en un Observatorio de buenas práxis igual que se hace para la violencia de género".

De la misma manera que "no sorprende que exista un Observatorio de Igualdad que supervise la igualdad y la vulneración de los derechos de las mujeres y la presencia de las mujeres en los medios de comunicación", la diputada de Sumar cree que también "se debe ahondar en tener más datos, en tener más diversidad y sobre todo en visibilizar que existen personas migrantes, que existen personas racializadas referentes".

Respecto a los acontecimientos ocurridos en la localidad murciana de Torre Pacheco, Sidi ha alertado de que "demuestran una vez más cómo los discursos de odio que se incitan desde las instituciones acaban poco a poco penetrando en la sociedad".

"Hemos visto grupos escuadristas, hemos visto grupos neonazis, hemos visto grupos que no podemos calificarlos de otra manera que terroristas, llamando a la caza de personas migrantes. Sabemos que desde la disposición de dispositivos policiales no es suficiente para atajar una cuestión estructural en nuestro país que es el racismo, se deben desmantelar todo este tipo de grupos escuadrones", ha zanjado.

La proposición no de ley de Más Madrid insta al Gobierno a impulsar, en coordinación con RTVE, la creación de un Observatorio sobre Diversidad y Representación de Personas Migrantes y Racializadas en la corporación, como organismo técnico e independiente encargado de analizar el tratamiento mediático de la migración y la diversidad étnico-racial en los contenidos de la radiotelevisión pública estatal.

El Observatorio deberá contar con representación de profesionales de RTVE; expertos en comunicación, diversidad, derechos humanos y estudios migratorios; entidades de la sociedad civil que trabajen en el ámbito del antirracismo, la inclusión y la comunicación crítica; y mecanismos de consulta y rendición de cuentas con participación ciudadana.

Más Madrid propone que las funciones del Observatorio sean, al menos, evaluar la representación cuantitativa y cualitativa de personas migrantes y racializadas en los contenidos emitidos por RTVE; identificar estereotipos, omisiones o sesgos racistas en los programas informativos y de entretenimiento; emitir recomendaciones para garantizar un tratamiento digno, respetuoso y plural de la diversidad; y publicar un informe anual de seguimiento, con datos y propuestas públicas de mejora.

La formación insta al Gobierno a dotar al Observatorio de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para su funcionamiento eficaz, garantizando su autonomía operativa y su vinculación formal a los órganos de gobernanza de RTVE, así como a incorporar las recomendaciones del Observatorio en el diseño de los planes estratégicos de contenidos, formación y contratación de RTVE, para avanzar hacia una radiotelevisión "realmente inclusiva y representativa de toda la ciudadanía".