Mateo asegura haber cumplido con sus "obligaciones" al frente de RTVE y haber iniciado la disolución de su sociedad

La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, considera que ha cumplido con las "obligaciones" que le competen al frente de la Corporación pública y ha informado de que ya ha iniciado "los trámites de disolución de la sociedad" patrimonial constituida en febrero de 1993.

Así lo ha asegurado este miércoles 28 de noviembre Mateo en su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, para aclarar el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2006 que regula la Corporación de RTVE, la Ley 19/2013 de Transparencia y la Ley 3/15 reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado.

En relación con las supuestas infracciones fiscales por ser cotitular de la sociedad patrimonial, Mateo ha indicado que siguió "las indicaciones" de su asesor fiscal, y considera que ha actuado "con arreglo a Derecho". "Cuando una persona lega en una materia tan compleja como la fiscal, solicita asesoramiento, sigue las instrucciones del asesor en el que se ha depositado toda su confianza", ha manifestado.

"No obstante, soy perfectamente consciente de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, por lo que si considera que he cometido, y vuelvo a repetir, alguna irregularidad le invito a que interponga las acciones legales que considere oportunas", ha señalado dirigiéndose al portavoz del PP Ramón Moreno.

Asimismo, ha insistido en que la sociedad, "durante sus veinticinco años de vida, no ha tenido ninguna notificación en cuanto a la liquidación de los distintos impuestos de los que es sujeto pasivo" y ha detallado que "se han depositado las cuentas anuales de todos los ejercicios en el Registro Mercantil, información de carácter público".

Por otro lado, sobre la supuesta incompatibilidad y conflicto de intereses por ser coparticipe de la sociedad, la responsable de RTVE ha destacado que la ley establece que sus obligaciones se concretan "en la dedicación exclusiva, y en la sujeción al régimen de incompatibilidades de Altos Cargos".

De este modo, Rosa María Mateo ha asegurado "sin ningún atisbo de duda" que desde que tomó posesión del cargo, ha puesto todo su "tiempo, empeño, energía y voluntad en realizar de la mejor forma posible la tarea" que le fue encomendada por las Cortes.

En relación con la posible existencia de un conflicto de intereses por ser también coparticipe de la sociedad patrimonial, Mateo ha informado de que ha realizado una consulta a la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

"Dicha consulta concluye que la participación que, a día de hoy, ostento en la sociedad patrimonial, no supone una situación de incompatibilidad o conflicto de intereses que vulnere ningún precepto de las Leyes citadas", ha zanjado Mateo.

Al diputado 'popular' Ramón Moreno, con quien Mateo mantuvo un rifirrafe en la anterior sesión de control, la responsable de RTVE le ha reconocido que en su anterior comparecencia no respetó "el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarios" al realizar dos manifestaciones respecto a su persona que ha asegurado lamentar.

"Quiero darle al respecto una explicación, que no una justificación. Reaccioné de esa manera porque entendí que se estaba atacando a una persona muy querida para mí. Espero que pueda entenderlo, así como todos los votantes aragoneses a los que representa en esta Comisión, y que merecen todos mis respetos. Por ello, le pido disculpas", ha subrayado.