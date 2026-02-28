Las máximas bajarán este sábado de los 6ºC en el tercio nordeste peninsular y Canarias estará en aviso por viento y olas

Archivo - Varias personas disfrutan de un día de primavera anticipada con temperaturas de 20ºC de máxima y 11ºC de mínima en la playa del Orzán en A Coruña, Galicia (España), a 16 de febrero de 2021. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El descenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas de interior del tercio nordeste peninsular será la nota predominante de este sábado, con valores inferiores a los 6 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, Canarias estará en aviso por rachas muy fuertes superiores a 70 kilómetros por hora del nordeste y asimismo registrará calima. En concreto, hay avisos por viento y olas en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera (naranja de viento), El Hierro y Tenerife.

En líneas generales, AEMET espera que este sábado continúe el paso de un frente debilitado y en frontólisis por la mitad este peninsular. En este sentido, prevé intervalos nubosos en la Península y Baleares con predominio de nubosidad media y alta. Así, especifica que habrá nubosidad baja matinal en la mitad norte, interiores del tercio oriental y litorales mediterráneos que irán acompañadas por brumas y algún banco de niebla.

Asimismo, se prevén lluvias débiles en la mitad oriental, el Cantábrico, el norte de Galicia y los litorales occidentales de Alborán, que serán más persistentes en el Cantábrico oriental y el norte del Pirineo y ocasionales en el resto de la zona y no se descarta algún chubasco localmente acompañado de tormenta en las Béticas.

En lo que respecta a Canarias, el organismo estatal avanza que la presencia de una baja fría aislada en África propiciará lluvias de débiles a moderadas y cielos nubosos en las islas de mayor relieve. El resto del archipiélago estará poco nuboso, aunque podría haber alguna lluvia en el norte de las islas orientales. Asimismo, se podría registrar calima en el sur peninsular y Canarias.

En lo relacionado con las temperaturas, el pronóstico recoge que las máximas estarán en descenso prácticamente generalizado. Éste será notable en amplias zonas de interior del tercio nordeste peninsular y menos marcado en el sudoeste peninsular.

Por el contrario, las mínimas bajarán en la mitad noroccidental, subirán en los litorales orientales de la Península y Baleares y no registrarán cambios significativos en el resto. Durante este día, habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte y localmente en zonas aledañas.

Por lo demás, AEMET concluye con que se registrará viento flojo de componente norte y oeste en la cantábrica y la atlántica, donde rolará a componente este que predominará en el resto. Asimismo, habrá intervalos de moderado en la meseta Norte y en zonas orientales de la meseta Sur y soplará con intensidad moderada el cierzo y la tramontana al principio.

En litorales habrá viento moderado, de componente norte, rolando a sur y este en los atlánticos y cantábricos y del noreste en los del Mediterráneo. A su vez, se registrarán intervalos de fuerte en Estrecho y Alborán. En Canarias, se dará viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas.