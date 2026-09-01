Las máximas subirán a partir del jueves, con más de 35ºC en el interior peninsular y de 40ºC en el sur

Archivo - Turistas pasean por el centro de Sevilla provistos de gorras, abanicos y botellas de agua debido a que la capital andaluza ha superado los 40ªC y por ello se ha activado la alerta amarilla a 08 de junio del 2021, en Sevilla, Andalucía, España - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas --sobre todo las máximas-- subirán a partir del jueves en la Península y Baleares, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De esta manera, superarán los 35ºC en amplias zonas del interior y los 40ºC en puntos del sur peninsular. Además, se esperan noches tropicales en los litorales mediterráneos y en buena parte de la mitad sur peninsular. Este episodio de calor anómalo para principios de septiembre se prolongará durante los dos días siguientes.

Por días, Camacho ha explicado que hoy predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la Península y Baleares a excepción de Galicia y el Cantábrico. Allí la nubosidad será más abundante y podría recogerse alguna precipitación débil. A su vez, los cielos también estarán nubosos durante la mañana en Alborán y en buena parte del este peninsular e Ibiza y podría caer alguna lluvia débil convección con base elevada y alguna tormenta. Además, podrían darse chubascos o tormentas en la Ibérica sur o los Pirineos.

Mientras tanto, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas canarias y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Asimismo, el pronóstico recoge que se darán bancos de niebla matinales en puntos aislados de los interiores del norte y este peninsular y en Mallorca, así como brumas costeras en el Estrecho y Alborán. En el sureste, Ceuta, Melilla y Baleares habrá calima ligera.

En lo que respecta a los termómetros, las máximas subirán en el norte peninsular, descenderán en el sur y el este y se mantendrán sin cambios en el resto. De acuerdo con el portavoz de AEMET, se podrán superar los 35ºC en los valles del Guadalquivir, Tajo, Guadiana y Genil, así como en puntos del valle del Ebro. En el otro extremo, las mínimas estarán en ligero ascenso o se mantendrán sin cambios en la Península, y se darán noches tropicales en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y las zonas interiores bajas de Andalucía. En los archipiélagos subirán los valores térmicos.

Mañana miércoles los cielos estarán en líneas generales poco nubosos o despejados en la Península y Baleares. Según Camacho, se esperan cielos con nubes bajas y alguna llovizna aislada en el Estrecho, el litoral de Alborán, Ceuta y Melilla. Asimismo, también se prevén nubes bajas a primeras horas en las regiones del norte peninsular, aunque en general tendrán tendencia a despejar.

Por la tarde, se formará nubosidad de evolución en los interiores del tercio oriental y podría haber algún chubasco o tormenta con rachas de viento muy fuertes en el sistema Ibérico y en sierras del sureste. De hecho, hay avisos de nivel amarillo desde Baza-Guadiz hasta la Mancha Albaceteña.

Mientras tanto, se prevén nubes bajas en la vertiente norte de las islas canarias e intervalos de nubes altas en las islas más orientales. A su vez, hay posibilidades de que se formen bancos de niebla matinales en el norte peninsular, el interior sureste y Baleares y las nieblas costeras en el Estrecho y Alborán. En Alborán, el sureste peninsular, Baleares y las Canarias orientales se pronostica calima.

En lo que se refiere a los valores térmicos, el portavoz de AEMET ha avanzado que las máximas aumentarán este día en la Península y Baleares y lo harán de forma menos acusada en los litorales. De esta manera, se superarán los 35ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y de la meseta sur, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, Mallorca y, puntualmente, en zonas bajas del sistema Central y los Pirineos.

De hecho, se sobrepasarán los 38ºC en muchos puntos del centro del valle del Guadalquivir. En el otro extremo, las mínimas estarán en ligero ascenso o se mantendrán en general sin cambios. La previsión recoge noches tropicales para los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y zonas de Jaén. En Canarias, las temperaturas subirán ligeramente.

LAS MÁXIMAS SUBIRÁN A PARTIR DEL JUEVES

Durante el jueves, los cielos estarán poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península y Baleares. El portavoz de AEMET solo espera que se registren nubes bajas en el litoral de Alborán, el Estrecho, Ceuta, Melilla, el litoral atlántico gallego y, durante la mañana, en el Cantábrico. Por la tarde, podrían aparecer algunas nubes de evolución en zonas de montaña del tercio este y darse algún chubasco aislado.

Mientras tanto, se prevén intervalos de nubes medias y altas en Canarias. A su vez, el pronóstico apunta a la posibilidad de que se den brumas o bancos de niebla en el norte peninsular y el interior de la Comunidad Valenciana, así como las nieblas costeras en el Estrecho y Alborán.

Durante esta jornada, las temperaturas subirán en la Península y Baleares y las máximas lo harán de manera más acusada. En este sentido, es probable que suban notablemente --es decir, más de 6ºC-- en el Cantábrico y que se mantengan elevadas en la mitad sur. Por zonas, se podrán superar los 35ºC en buena parte del interior peninsular, el valle del Ebro, Mallorca, las zonas bajas del sureste y el sur de Gran Canaria.

Asimismo, se sobrepasarán los 40ºC en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Se esperan noches tropicales en los litorales mediterráneos y en buena parte de la mitad sur peninsular. En Canarias, las temperaturas se mantendrán sin cambios o bajarán ligeramente.