Las máximas superarán los 40ºC en Península y Baleares este fin de semana, con tormentas en norte y este peninsular

Archivo - Día de verano nublado en Gozón, Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana será veraniego, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, se superarán los 38 a 40ºC en amplias zonas del este, centro y sur de la Península, así como en puntos de Baleares. Además, las noches serán muy calurosas, y no se bajará de 22 a 24ºC en puntos del centro y del sur peninsular, al igual que en el área mediterránea.

Precisamente, en el Mediterráneo, habrá que añadir además la intensa sensación de bochorno por la alta humedad relativa. Eso sí, el portavoz de AEMET ha especificado que habrá un aumento de la inestabilidad, que dejará tormentas localmente fuertes y con granizo en el norte y este peninsular.

Durante el fin de semana y los primeros días de la semana que viene se va a incrementar el peligro de incendios que alcanzará niveles muy altos o extremos en la mayor parte del país. Esto sucederá también en la jornada del eclipse solar total, por lo que habrá que extremar las precauciones ese día para evitar provocar fuegos. El sábado será una jornada con tiempo más inestable, con chubascos y tormentas en el norte y este peninsulares.

Lo más destacado de este viernes será una subida de las temperaturas, especialmente en el Cantábrico. De acuerdo con Del Campo, el ambiente será muy caluroso en la mayor parte del país. De esta manera, se alcanzarán de 38 a 40ºC en el Valle del Ebro y en buena parte de la mitad sur.

De hecho, se sobrepasarán los 40ºC en puntos de Castilla-La Mancha y del Valle del Guadalquivir. Por la tarde, se esperan chubascos con tormentas en el interior oriental de la Península que podrán ir acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento.

El sábado será una jornada con tiempo más inestable, según el portavoz de AEMET. Esto sucederá sobre todo en el norte y este peninsulares, donde se registrarán chubascos y tormentas que localmente podrán ser fuertes e incluso muy fuertes e ir acompañados de granizo que podría ser de gran tamaño.

Estos fenómenos se darían sobre todo en zonas del Cantábrico Oriental, Navarra, La Rioja, este de Castilla y León, Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana. En cuanto a los termómetros, en general no experimentarán grandes cambios, aunque las temperaturas serán algo más altas en el Cantábrico.

El domingo se formarán de nuevo tormentas en zonas del norte y este de la Península que localmente serán fuertes y con granizo en el nordeste. La predicción recoge una bajada de las temperaturas en el Cantábrico y en la mitad occidental, aunque se seguirán alcanzando de 36 a 38ºC en el centro y sur de la Península y de 38 a 40ºC en el Valle del Ebro, sur de Castilla-La Mancha, Andalucía y puntos de Mallorca.

CALOR INTENSO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

La próxima semana comenzará con temperaturas al alza, de acuerdo con Del Campo. Por lo tanto, el calor será intenso el lunes y el martes, cuando se podrán superar los 36ºC un día más en el este, centro y sur de la Península, así como en Baleares.

En este contexto, la inestabilidad irá perdiendo terreno, pero todavía podrán formarse tormentas en el este de la Península, que podrían ser localmente fuertes y con granizo. Éstas serán aisladas y no tan intensas, sobre todo el lunes y el martes.

En lo que se refiere a Canarias, el portavoz de AEMET ha explicado que este viernes y este sábado serán jornadas calurosas en el archipiélago y que se podrán superar los 32 a 34ºC en amplias zonas de las islas e incluso los 36ºC en el sur de Gran Canaria. Además, durante estos dos días el viento alisio soplará con intensidad. El domingo, el viento perderá algo de fuerza y las máximas bajarán en general, con entre 28 y 32ºC en función de las zonas.