Mayo de 2026 tuvo una temperatura media de 17ºC, 1,4ºC más de lo normal, y fue el noveno más cálido desde 1961

Turistas se protegen del calor por las calles de Sevilla. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España).Un potente anticiclón africano ha disparado las temperaturas en Sevilla, donde se esperan máximas de 37 °C entre miércoles y jueves, alcanzando l - María José López - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de mayo fue muy cálido en conjunto, con una temperatura media sobre la España peninsular de 17ºC, lo que supone 1,4ºC por encima del valor normal de este mes en el periodo de referencia 1991-2020. De este modo, se convierte en el noveno mayo más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y el séptimo del siglo XXI, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, detalla que mayo de 2026 tuvo carácter "muy cálido" en cuanto a temperaturas y fue seco en lo que a precipitaciones se refiere. En general, mayo fue muy cálido en gran parte del noroeste de la Península, la depresión del Ebro y áreas de la costa mediterránea, incluso con carácter extremadamente cálido en pequeñas zonas de la costa.

En el resto de la Península, fue predominantemente cálido. En Baleares, tuvo carácter cálido, con algunas zonas muy cálidas, mientras que en Canarias hubo mucha variación entre islas, resultando un carácter normal en conjunto. En seis estaciones principales las temperaturas medias fueron las más altas de la serie, y en otras seis lo fue el promedio de las temperaturas máximas.

No obstante, la AEMET agrega que hubo dos partes del mes diferenciadas: hasta el día 18 las temperaturas estuvieron en general por debajo de lo normal, pero a partir del 19 y hasta finales de mes se produjo un intenso episodio cálido, con temperaturas medias para el conjunto de España unos 5 °C por encima de lo normal.

En ese período, 16 estaciones principales batieron su récord de temperatura máxima más alta para un mes de mayo. También en 16 estaciones se registró la temperatura mínima más alta para este mes. El día 31 de mayo Sevilla aeropuerto alcanzó 40,5 °C y Córdoba aeropuerto 39.5 °C. En lo que a temperaturas mínimas se refiere, Izaña (Tenerife) bajó hasta -1,8 °C el día 14 y el día 16 Molina de Aragón (Guadalajara) tuvo una mínima de -1,7 °C.

MES SECO

En cuanto a las precipitaciones, mayo tuvo carácter seco, con una cifra de 48,3 litros por metro cuadrado (l/m2) sobre la España peninsular, lo que representa el 85 por ciento del valor normal del mes para el periodo de referencia 1991-2020. Fue el vigésimo séptimo mayo más seco de la serie desde 1961 y el décimo tercero del siglo XXI.

La AEMET detalla que mayo presentó en conjunto carácter entre normal y seco en gran parte de la Península. Las precipitaciones quedaron por debajo de los valores normales en amplias zonas de la mitad sur peninsular. Los déficits más acusados se registraron en el sureste peninsular, con áreas de carácter muy seco en el este de Andalucía, incluso localmente extremadamente seco, y el sur de Castilla-La Mancha.

También predominaron las condiciones secas en sectores del valle medio del Ebro, del litoral y prelitoral de Cataluña y en algunas zonas de la Comunitat Valenciana y de Galicia occidental. Las precipitaciones presentaron carácter normal en gran parte del centro y nordeste peninsular.

Por el contrario, el mes resultó húmedo o muy húmedo en amplias zonas de la mitad norte peninsular, especialmente en Galicia oriental, la cornisa cantábrica, el País Vasco, Navarra, el norte de Castilla y León y zonas del Pirineo, así como en puntos dispersos del sistema Ibérico, del interior peninsular y de la fachada mediterránea. En Baleares predominaron las condiciones normales y en Canarias mayo fue, en conjunto, un mes muy húmedo, carácter más marcado en las islas occidentales.

Las precipitaciones diarias más elevadas en estaciones principales fueron los 58,2 l/m2 en Donostia/San Sebastián Igueldo el día 14; seguida de 46,2 l/m2 en Hondarribia/ Malkarroa el mismo día 14. En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, los valores más elevados registrados en observatorios principales correspondieron a Bilbao/aeropuerto, con 131,7 l/m2; Oviedo, con 125,2 l/m2, y Donostia/San Sebastián, Igueldo, con 123,5 l/m2.