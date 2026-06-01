Mayo termina con 91 fallecidos en las carreteras, siete menos que en el mismo mes de 2025

Archivo - Decenas de vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, en la A-6, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico ha activado un dispositivo especial de regulación, vigilancia y asistencia - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mes de mayo ha concluido con 86 siniestros mortales en las carreteras en los que han muerto 91 personas, siete menos que en el mismo mes de 2025, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 1,75% respecto al mismo mes del año anterior, y registrando 40,87 millones de desplazamientos de largo recorrido.

Así lo ha dado a conocer este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), en mayo han descendido los fallecidos en vías convencionales al pasar de 77 a un total de 65, lo que supone doce menos. En cambio, han aumentado en cinco los fallecidos en autopistas y autovías, subiendo de 21 a 26 muertes.

Por medio de desplazamiento, en mayo han crecido los fallecidos considerados usuarios vulnerables de la vía, con 10 más que en mayo de 2025, siendo el colectivo motoristas el que mayor siniestralidad registra al pasar de 25 a 32 muertes (+7).

También han crecido en tres los peatones fallecidos pasando de cuatro a siete muertes y en ninguno de estos casos existe constancia de que estuvieran conduciendo un vehículo previamente al atropello.

Por el contrario, en mayo descendieron los fallecidos en turismo, que cayeron de 48 a 37 fallecidos (-11); en bicicleta, que pasaron de tres a dos (-1); en camión de hasta 3.500 kg, que pasaron de dos a un fallecido (-1); y camión de más 3.500 kg, pasando de siete a uno (-6); y en autobús que no registró ningún fallecido este mes de mayo.

En función del tipo de siniestro, destaca la reducción de las salidas de vía, con 14 fallecidos menos que en el mismo mes de 2025, y también desciende en cinco el número de fallecidos por colisión frontal. Por su parte, aumentó en seis la colisión lateral y frontolateral; en dos, el atropello a peatón; y en uno, la colisión trasera y múltiple.

Respecto al uso de sistemas de seguridad, diez de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: siete conductores de turismos, uno de furgoneta y uno de camión no llevaban el cinturón de seguridad. Asimismo, un motorista no hacía uso del casco.

Por comunidades autónomas, Andalucía es las que mayor número de fallecidos registra en mayo (21), mientras que Cataluña es la que muestra un mayor incremento, con 19 fallecidos, que son diez más que en el mismo mes del año anterior. En las comunidades de Cantabria, Murcia, Navarra y La Rioja y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no se produjo ningún fallecido.

Por tramos de edad, en mayo aumentan los fallecidos entre 15 y 24 años (5 más que en mayo de 2025), mientras que se mantienen entre los mayores de 65 años y descienden los demás tramos de edad.

El día con más personas fallecidas fue el jueves 28 de mayo, con diez fallecidos, según ha detallado la DGT.

SINIESTRALIDAD DEL FIN DE SEMANA

En lo que respecta a este último fin de semana, desde las 15.00 horas del viernes hasta la medianoche del domingo han fallecido en vías interurbanas siete personas en siete accidentes de tráfico.

Asimismo, los siete fallecimientos ocurrieron en vías convencionales y cuatro eran usuarios vulnerables: tres motoristas y un peatón. Entre los siniestros mortales hubo tres colisiones, tres salidas de vía y un atropello a peatón.

Los siniestros han ocurrido en Gumiel de Izán (Burgos), L'Alcora (Castellón), Abegondo (A Coruña), Torrefeta i Florejacs (Lleida), Vélez-Málaga (Málaga), Arbo (Pontevedra) y Biel (Zaragoza).

Finalmente, en lo que va de año han fallecido en las carreteras 360 personas, 69 menos que en el mismo periodo del año anterior.