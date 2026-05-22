Mediaset España logra siete premios en los New York Festivals, que reconocen la excelencia de la creatividad audiovisual

Archivo - Los jóvenes, los voluntarios y la solidaridad son los protagonistas del anuncio de Navidad de Mediaset España, que ha prescindido de sus presentadores y rostros más conocidos para contar con voluntarios reales - MEDIASET ESPAÑA - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España ha logrado siete galardones en los New York Festivals, certamen internacional que cada año reconoce las propuestas más destacadas del sector en publicidad, televisión y radio a nivel global.

Así lo ha dado a conocer este viernes el grupo español de televisión en abierto tras lograr siete premios de las diez nominaciones.

En concreto, en anuncio de Navidad de 2024 ha sido premiado con una 'Torre de Oro', el máximo reconocimiento, en la categoría absoluta de 'Imagen Corporativa: Relaciones Públicas y Compromiso Social', mientras que el spot de 2025 ha recibido una 'Torre de Plata' en esa misma categoría.

Respecto a la campaña promocional de 'Got Talent España' 2026 y la del estreno de 'Gran Hermano' 2025, la compañía ha señalado que han sido reconocidas en las categorías absolutas del certamen con una 'Torre de Plata' a la 'Promoción de Programa de Entretenimiento' y una 'Torre de Bronce' a la 'Promoción de Concurso o Especial', respectivamente.

Finalmente, el anuncio promocional de 'Got Talent España' 2026 ha obtenido tres reconocimientos en categorías técnicas: una 'Torre de Oro' en 'Diseño de Iluminación' y dos 'Torres de Plata' en 'Música Original' y 'Diseño de Sonido'.