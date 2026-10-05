Mediaset España propone un cara a cara entre Sánchez y Feijóo tras el adelanto electoral

Archivo - Sede de Telecinco, en Madrid a 5 de marzo de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España ha propuesto este lunes a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, la celebración de un cara a cara con motivo de la celebración de las elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del grupo de comunicación consultadas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de comicios anticipados.

El adelanto electoral se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora a las urnas.

Sánchez ha hecho el anuncio tras haber informado previamente de su decisión al Rey Felipe VI, quien este lunes inicia viaje de Estado a Finlandia junto a la Reina Letizia.