Mediaset España se suma a MadBlue 2025, evento internacional dedicado a la innovación, tecnología, cultura y ciencia

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España participa en MadBlue 2025, la quinta edición de este evento internacional dedicado a ámbitos como la innovación, la tecnología, la cultura y la ciencia, que se celebra esta semana en Madrid, según ha informado el grupo de comunicación.

La presidenta de Mediaset España, Cristina Garmendia, ha inaugurado este miércoles la jornada de conferencias MadBlue Talks. También participan el consejero delegado del grupo, Alessandro Salem; el consejero delegado de Publiespaña, Davide Mondo; el director general Corporativo y director de Relaciones Institucionales, Mario Rodríguez; y el director de Informativos, Francisco Moreno.

En su discurso inaugural, Cristina Garmendia ha destacado el potencial de Madrid, que acoge por quinto año MadBlue, como "uno de los motores del país, como demuestran algunos datos muy relevantes: Madrid lidera en empleo tecnológico con el mayor porcentaje creación de este tipo de empleo; Madrid está liderando, además, el número de empresas 'gacela', aquellas capaces de generar en un corto periodo de tiempo de tres años un rápido crecimiento, duplicando su patrimonio, sus ventas y la creación de empleo".

"Madrid lidera también el ranking de captación de fondos Next Generation y de digitalización; y, por último, Madrid lidera el mapa de complejidad económica, que habla de la capacidad exportadora de un territorio, y en este sentido Madrid exporta bienes diversos y singulares que tienen un gran componente de conocimiento", ha añadido.

Asimismo, Garmendia ha puesto en valor al sector audiovisual, que "tiene mucho que contar y mucho relatos que defender, como por ejemplo su potencial en innovación". "Según un informe de la Fundación Cotec para la innovación sobre la aportación al PIB del sector de las industrias audiovisuales y creativas y más específicamente sobre el sector audiovisual, este sector ha sido capaz de crear 47 empresas 'gacela', aquellas capaces de generar rápido crecimiento en un corto periodo de tiempo. Además, según un estudio del INE, casi el 25% de las empresas audiovisuales innovan, cifra que prácticamente duplica a la media española", ha dicho.

La presidenta de Mediaset España ha afirmado "que las empresas y las instituciones tienen que entregar no solo un valor económico sino también un valor social, que es la llave del éxito para la cuenta de resultados y es realmente lo que la sociedad espera". Por último, ha destacado "la fascinación por emprender, por defender proyectos interesantes con valentía y pasión, pero también de la mano de equipos y compañeros de viaje fiables que generen confianza".

Mad Blue 2025 arrancó este martes con la entrega de los premios 'De Madrid a los Océanos', que distinguen a personas, empresas e instituciones con gran impacto en el mundo empresarial, académico, deportivo, artístico y científico. El chef Ángel León, la Gasol Foundation, la diseñadora Sybilla, la Casa de México en España y el emprendedor social Antonio Espinosa de los Monteros fueron los galardonados.