Mediaset España unifica el plató y las redacciones de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro desde el próximo lunes

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España unificará el plató y las redacciones de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro desde el próximo lunes 9 de febrero con el objetivo de "optimizar recursos" y "gestionar mejor" los recursos de los que dispone el grupo.

Así lo ha explicado este martes el director de Informativos de Mediaset España, Francisco Moreno, en un encuentro informativo celebrado en la sede del grupo de comunicación en Madrid, con la presencia del presentador de Informativos Telecinco Carlos Franganillo y del director de Noticias Cuatro, Juan Pedro Valentín.

Francisco Moreno ha indicado que hace dos años encontró una redacción en Informativos Telecinco con una arquitectura y un funcionamiento que se "había creado 20 años antes en función de la realidad de ese momento". Así, ha apuntado que están diseñando "una estructura que persigue más la eficacia a través de un nivel de horizontalidad, sustituyendo los niveles verticales con los que se movían las redacciones tradicionales".

"Ya no se trata tanto de qué contamos, sino cómo queremos contar lo que tenemos que contar", ha declarado Moreno, quien ha añadido que a partir del próximo lunes Noticias Cuatro se podrá beneficiar de las innovaciones tecnológicas que ya utiliza la redacción de Telecinco, como es el caso de la Realidad Aumentada. De este modo, ha destacado que lo que no van a dejar de hacer es "seguir progresando y mejorando" tanto internamente como "en lo que ven todos los espectadores".

Moreno ha comentado que Mediaset ya tiene "una producción unificada". "Nosotros no enviamos dos equipos, por ejemplo, de reporteros a una rueda de prensa, uno de Telecinco y otro de Cuatro, para que graben la misma imagen. Nos parece que ese es un esfuerzo inútil, absurdo", ha argumentado, para después señalar que "el espectador no va a percibir en ningún momento una mezcla".

Según ha aclarado, cada informativo mantendrá su propia línea editorial, no habrá cambios en los presentadores de las distintas ediciones ni hay recortes de personal previstos. "En absoluto me han planteado a mí hasta el día de hoy, a la hora en la que estamos, ningún tipo de recorte", ha asegurado el director de Informativos de Mediaset España.

Cuando se produzcan noticias de última hora o de impacto que requieran una edición informativa especial, la redacción actuará como Mediaset España. "Somos los servicios informativos de Mediaset. A nadie le sorprende ver eso en Televisión Española, en un grupo, que puede estar emitiendo en La 1, en La 2 y en el 24 Horas", ha comentado.

LA REDACCIÓN "SIEMPRE" HA SIDO UN EQUIPO

Por su parte, Juan Pedro Valentín ha afirmado que en Mediaset "la redacción de informativos siempre ha sido un equipo". "Eso ha sido así históricamente, lo es ahora y lo será en el futuro. Nosotros compartimos todo. Compartimos los éxitos y los sinsabores, compartimos los medios de producción compartimos el modelo organizativo", ha señalado.

No obstante, ha matizado que "a pesar de estar todos juntos" y de tener una redacción que comparte todos los medios de producción, hacen "dos productos informativos completamente diferenciados, para dos cadenas completamente diferentes".

"Eso es lo realmente importante, que podamos seguir haciendo los productos informativos diferenciados más allá de cómo estemos organizados y de esa necesidad de modernización, de eficiencia y de fortalecimiento que realmente nos prepara para todo lo que pueda venir y para todo lo que estamos viviendo", ha manifestado.

DEBERES POR DELANTE

Según ha añadido Carlos Franganillo, Informativos Telecinco cuenta con una redacción "más tradicional" que la de Noticias Cuatro. "Esta confluencia y esta fusión de las dos nos va a servir también para poner en marcha algunos planes y algunas ideas que ya teníamos", ha afirmado.

"En nuestro caso, quizá todavía tenemos bastantes deberes por delante y bastante por hacer. En ese sentido, debemos pensar si un informativo tiene que ser el resumen de las noticias, intentar contarlo todo o poner el foco en algunos aspectos que creamos cruciales y desarrollarlos más a fondo, ofrecer una mirada más propia", ha reflexionado Franganillo.

El periodista ha defendido que esta es una "oportunidad" para mover la redacción, para "despertar un nuevo estímulo" y "para buscar nuevos flujos de ideas" en los próximos meses. Franganillo ha explicado que en Informativos Telecinco las áreas tradicionales dejarán de estructurarse como hasta ahora, salvo Nacional e Internacional,

"El resto, todo será un área común donde se asignarán los trabajos personalmente. No va a haber un área de cultura estrictamente, ni de sociedad, ni de economía. Nacional lo mantendremos porque creemos que necesita un grado de especialización determinado, un seguimiento de partidos, de gobierno, etc.", ha señalado.

A partir del lunes 9 de febrero, las ediciones de Noticias Cuatro pasarán a realizarse desde el plató principal de Informativos, que actualmente acoge las ediciones de Informativos Telecinco.