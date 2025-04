Medios nacionales e internacionales cambian su programación y se vuelcan con la cobertura de la muerte del Papa

El Papa Francisco durante una misa en septiembre de 2023 en el Estadio Vélodrome de Marsella, en Francia (archivo) - Abaca/IPA via ZUMA Press/dpa

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los distintos medios de comunicación nacionales e internacionales se han volcado desde primera hora de este lunes con la cobertura informativa del fallecimiento del papa Francisco, a los 88 años. Ante la noticia de alcance mundial, muchos de ellos han modificado su programación habitual para ofrecer en directo la última hora desde el Vaticano.

En España, por ejemplo, 'La Hora de La 1' de TVE ha alargado su emisión con una edición especial hasta las 11.30 horas, para después ofrecer un especial informativo dedicado a Jorge Mario Bergoglio hasta las 15.00 horas, cuando comienza el Telediario.

En La 2, 'Malas lenguas' también adelantará su horario, de 16.25 horas a 18.45 horas, para ofrecer un especial dedicado al Pontífice; y en La 1, se podrá ver de 18.40 a 20.30 horas un especial informativo, con Alejandra Herranz y Marta Carazo. El Canal 24 Horas, RNE y RTVE Play informan en directo de todo lo que rodea a la muerte del papa.

Antena 3 lleva desde primera hora de este lunes con su programa matinal, 'Espejo Público', recogiendo todos los detalles y la última hora de la noticia, a la que dedicará gran parte del tiempo en las ediciones de Antena 3 Noticias, según han avanzado a Europa Press fuentes de Atresmedia.

Por su parte, laSexta alterará su parrilla adelantando 'Más Vale Tarde' a las 15.45 horas y no emitirá 'Zapeando'. Respecto al prime time y tras la emisión de 'El Intermedio', habrá un especial 'El Objetivo' por la muerte de Francisco con Ana Pastor y este martes, volverá a difundir la entrevista que Jordi Évole hizo al papa en 2019.

Desde primera hora, COPE, Trece y sus canales digitales, incluido el portal de información religiosa Ecclesia, se han volcado con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, un acontecimiento histórico para el que Ábside Media ha puesto en marcha un amplio despliegue informativo.

'Herrera en COPE' iniciaba la cobertura informativa y, desde las 13.00 horas, Jorge Bustos y Pilar Cisneros en 'Mediodía COPE' tomaron el relevo. Pilar García Muñiz recordará la figura del Papa a través de testimonios y las mejores historias en 'La Tarde'. Por su parte, 'La Linterna', con Ángel Expósito, se traslada este lunes hasta el Vaticano para recordar la figura del pontífice y analizar los escenarios que se abren tras la figura del Papa Francisco.

Ya mañana martes, 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera contará con Alberto Herrera para conocer la última hora in situ desde el Vaticano. Desde allí cubrirán la noticia, Jorge Bustos y Pilar Cisneros en 'Mediodía COPE' y Pilar García Muñiz en 'La Tarde' con emisión en directo desde Roma.

'La linterna de la Iglesia', con Irene Pozo, e 'Iglesia Noticia', con Faustino Catalina, incidirán en aquellos detalles que ayuden a la audiencia a comprender el legado que dejó a la Iglesia y al mundo. Todo ello de la mano de la corresponsal en Italia y el Vaticano, Eva Fernández.

Este lunes, Trece ofrecerá un Especial Ecclesia con Raquel Caldas a las 18.00 horas y, a partir de las 20.30 horas, José Luis Pérez encabezará un especial informativo para repasar todo lo sucedido durante el día y conocer la última hora desde el Vaticano. A las 22.00 horas, Trece emitirá un Cascabel Especial para recordar la figura de Francisco y cómo ha marcado la historia.

Los medios del grupo Prisa (Cadena SER, El País y el HuffPost) también han ofrecido un programa especial este 21 de abril, de 14.00 a 15.00 de la tarde, tras el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años. Analistas y periodistas han tratado de esclarecer la situación actual en la que queda la Iglesia y dar respuesta a preguntas como qué cambios acarreará en el Vaticano la muerte de Francisco, cuál ha sido su legado y quién tiene más posibilidades de suceder a Francisco.

EL PAPA EN EL MUNDO

Tras conocerse la noticia, todas las ediciones digitales de los medios han llevado a lo más alto de sus portadas al Pontífice. En España, 'El Mundo' habla de el papa que fue "una revolución"; 'El País", se refiere a Francisco como "un vendaval social y reformador en la Iglesia"; 'ABC', del "Pontífice que quiso reformar la Iglesia"; 'La Razón', del "líder global que reavivó la diplomacia de la paz"; 'La Vanguardia' destaca que quería "un mundo justo"; y eldiario.es, destaca que fue "Papa reformista que se encontró con la resistencia ultra".

Entre los medios internacionales que se han hecho eco del fallecimiento del Obispo de Roma se hallan los británicos BBC que habla de el "Papa de América Latina que cambió la Iglesia Católica"; 'The Times' que se refiere a él como "un pontífice modernizador que alejó a los conservadores"; o 'The Guardian'; mientras que en Francia lo han hecho también 'Le Figaro' y 'Le Monde'.

Los italianos 'Il Corriere della Sera', 'La Repubblica' o 'La Gazzeta dello Sport'; los alemanes 'Zeit Online', 'Frankfurter Allgemeine', junto con medios como CNN, 'The New York Times', 'Los Angeles Times' o 'The Whashington Post' se han hecho también eco de la noticia.

También han informado sobre el deceso la cadena de televisión catarí Al Jazeera, el diario tunezino Assabah News, o el medio australiano The Australian, sin olvidar a medios latinoamericanos como El Comercio (Perú), 'Clarín' (Argentina), El Universal (México), El Tiempo (Colombia), El Universo (Ecuador) o El Mercurio (Chile).