Al menos 8.000 personas han muerto por inundaciones en el mundo durante 2026, la cifra más alta desde 2013, según Oxfam

Archivo - Nepal, a 28 de septiembre de 2026. - Shankar Bhujel/JNA via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 8.000 personas han muerto en el mundo por inundaciones en lo que va de 2026, la cifra más alta desde 2013, mientras que 106 países han registrado récords mensuales de temperatura entre enero y septiembre, según ha señalado Oxfam en un análisis difundido durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima).

Alrededor de tres cuartas partes de esas muertes se han registrado en Nepal, donde las inundaciones repentinas causaron el mayor número de muertes por inundación registrado hasta la fecha. De acuerdo con la ONG, las muertes por inundaciones son siete veces más altas en los países con mayor desigualdad.

Además, la organización ha denunciado que la contaminación por carbono de una persona perteneciente al 1% más rico ha contribuido 34 veces más a las actuales olas de calor extremas que la de una persona promedio y 100 veces más que la de alguien perteneciente al 50% más pobre de la humanidad.

Oxfam ha dado a conocer estos datos en la primera semana de la Cumbre del Clima. Según su análisis, basado en datos de Polluterjet, desde el 7 de noviembre han aterrizado en Antalya 87 aviones privados que han generado unas 777 toneladas de dióxido de carbono (CO2), frente a los 66 viajes registrados durante la COP30 del año anterior.

A juicio de la organización, este transporte, utilizado por apenas el 0,003% de la población mundial, refleja la relación entre la concentración extrema de riqueza y las emisiones.

Según ha explicado, en 2025 cada vuelo emitió, en promedio, tanto CO2 como una persona en un año. Además, el 68% de los despegues se produjo en Estados Unidos y los aviones privados recorrieron 4.000 millones de kilómetros.

De acuerdo con el Global Solidarity Levies Task Force, gravar los aviones privados podría recaudar unos 45.000 millones de dólares anuales, casi doce veces lo aportado por los países ricos a los fondos climáticos de la ONU en 2025.

OXFAM RECLAMA GRAVAR LOS VUELOS PRIVADOS

El director ejecutivo de Oxfam Internacional, Amitabh Behar, ha afirmado que los récords climáticos de este año no son meros accidentes meteorológicos, sino las consecuencias previsibles de una economía basada en los combustibles fósiles, en la que quienes más contaminan son también quienes mejor protegidos están frente a sus efectos.

"Mientras las familias lloran a sus seres queridos fallecidos en las inundaciones y soportan un calor despiadado, los superricos siguen volando en aviones privados, muy por encima de las devastadoras consecuencias. Los gobiernos deben dejar de tratar los lujos extraordinariamente contaminantes de los superricos como un privilegio intocable. Gravar los aviones privados es un primer paso obvio", ha señalado.