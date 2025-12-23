El Mensaje del Rey, especiales musicales y cine, apuestas de las televisiones para Nochebuena y Navidad 2025

Archivo - El Rey Felipe VI a su llegada para recibir en audiencia a la delegación del American Jewish Commitee (AJC) en el Palacio de la Zarzuela, a 6 de julio de 2022, en Madrid (España). Durante esta visita se hace entrega al Rey del premio Gesher, que - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las televisiones llenan su programación navideña 2025 con el tradicional Mensaje del Rey, especiales de música, cine de estreno y entretenimiento navideño para celebrar las tradicionales fiestas de Nochebuena y Navidad, según han adelantado los distintos medios.

De este modo, cadenas generalistas de ámbito estatal públicas y privadas, autonómicas públicas integradas en la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), y otras como el Canal Extremadura, la privada Castilla y León Televisión o Navarra Televisión, emitirán el tradicional discurso navideño del Rey, a partir de las 21.00 horas, del 24 de diciembre.

A través de RTVE, así como en Antena 3, Telecinco, laSexta, Cuatro y Trece los espectadores podrán seguir el discurso del monarca, que habitualmente repasa los temas que más repercusión han tenido en la sociedad a lo largo del año, a la vez que desea unas felices fiestas a todos los españoles.

En el ámbito autonómico, también ofrecerán el discurso de Felipe VI, que suele grabarse días antes de Nochebuena, televisiones y radios como las de Andalucía, Madrid, Valencia, Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias o Murcia.

Un año más, la pública vasca EiTB no da cabida al mensaje del monarca en su programación del 24 de diciembre, mientras que en Cataluña, como en los últimos años, el discurso del Rey se emitirá por el canal 3CatInfo, nueva denominación del canal 3/24 de noticias.

Para la celebrar la Nochebuena, las cadenas han preparado una programación especial. En La 1, llega una nueva edición de 'Telepasión', con Aitor Albizua y Lalachus; especiales musicales con Dani Fernández y Abraham Mateo; y un 'Viaje al centro de Tele' ochentero. En La 2, habrá maratón de humor con 'Cómo nos reímos' y 'Los Conciertos de La 2'.

El día de Navidad, La 1 estrenará 'El regreso de Mary Poppins', mientras que La 2, a las 12.00 horas, ofrecerá un concierto especial desde Ávila, con motivo del 40º aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y a las 20.00 en directo, el Concierto Extraordinario de Navidad desde Tenerife.

En el caso de Antena 3, 'La Ruleta de la suerte' emitirá su especial Nochebuena, dedicado a los abuelos, con Jorge Fernández y Laura Moure; y después del Mensaje del Rey, la cadena ofrecerá 'Lo mejor de cada casa', una selección con imágenes divertidas y sorprendentes de las cadenas del grupo en 2025. Posteriormente llegará 'Nochebuena con Tu cara me suena', con el repaso a las mejores actuaciones de la historia del programa.

El día de Navidad, la cadena de Atresmedia ofrecerá reemisiones de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' por la mañana y Multicine por la tarde. En prime time emitirá nuevos episodios de 'La Encrucijada', serie protagonizada por Ástrid Janer y Rodrigo Guirao.

Telecinco ha preparado el especial de Nochebuena de 'Bailando con las Estrellas', con los mejores momentos de las dos temporadas; y, por la tarde, 'El Diario de Jorge', en el que los invitados serán sorprendidos con viajes al pasado a través de la IA y en los que podrán interactuar con su 'yo del pasado'; y 'El tiempo justo', que recibirá al cantante Carlos Baute.

En la tarde del 25 de diciembre, Telecinco ofrecerá un especial de '¡Vaya fama!' que contará con la participación del cantante mexicano Coyote Dax; la actriz Marlene Mourreau, que conectará en directo con el programa para dar a conocer el ambiente que se vive en la calle; y la cantante y actriz Lorena Gómez, quien mostrará a personas que, como ella, tienen que trabajar ese día. Además, el espacio rememorará los momentos más significativos de la crónica social de 2025 y concederá unos premios a los mejores en diversas categorías.

En laSexta, el día de Nochebuena, 'Aruser@s' y 'Al rojo vivo' continúan con su programación habitual en directo y 'Zapeando' vivirá su versión más navideña. Por la tarde, 'Más Vale Tarde' emitirá su versión 'Take Away'. El Mensaje del Rey, dará paso a los mejores momentos de 'El Intermedio' y, a continuación, 'El Taquillazo'.

El día de Navidad, laSexta ofrecerá una programación de día festivo que incluye la emisión de cine por la tarde y 'El Taquillazo' en prime time.

En la noche del 24 de diciembre, el restaurante de 'First Dates' de Cuatro estará decorado con elementos típicos navideños y, entre cita y cita, recibirá a Papá Noel, que se paseará por el restaurante repartiendo pequeños regalos a los comensales. En la noche del 25 de diciembre, el programa acogerá cuatro citas "cargadas de sensibilidad, recuerdos, deseos, conexiones inesperadas y una emocionante pedida de mano", según ha explicado Mediaset.

A partir de las 12.00 horas del 24 de diciembre, Trece emitirá un 'Ecclesia al Día Especial Navidad' presentado por Raquel Caldas. Ese mismo día, retransmitirá el mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, la Santa Misa de Nochebuena y el especial 'León XIV. Año 10', un repaso por el primer año de pontificado del nuevo Papa.

Finalmente, el 25 de diciembre Trece conectará con el Vaticano para ofrecer la Santa Misa de la Natividad del Señor y la bendición Urbi et Orbi. El resto de la jornada estará dedicado al cine para toda la familia.