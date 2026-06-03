El mes de mayo acabó con varios días con temperaturas medias en España no vistas desde al menos 1950

Archivo - Un chico se moja la cabeza, a 12 de agosto en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El episodio de calor de finales de mayo fue "extraordinario" para la época del año, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De hecho, los días 22, 27, 28 y 29 batieron récords de día cálido, lo que quiere decir que fueron los de mayor temperatura media en el conjunto de España para sus fechas concretas desde al menos 1950.

A través de una serie de mensajes en 'X', el organismo estatal ha señalado que el predominio de récords de días cálidos es un indicador de cambio climático en España: mientras que en un clima no alterado serían esperables cinco récords de días cálidos y otros cinco fríos a lo largo de un año completo, el mes pasado se registraron 16 cálidos y ninguno frío.

A su vez, AEMET ha destacado que el calor de estos últimos días también se notó en el mar, con valores "propios de julio. Así, el Cantábrico y el Mediterráneo experimentaron un fuerte calentamiento. "El mar Balear, zona comprendida entre Baleares y las costas catalanas y valencianas, alcanzó prácticamente 24°C. Es un valor inédito en mayo, propio de julio", ha subrayado.