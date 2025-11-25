Meteored avanza hasta 40 cm de nieve en Pirineos y frío generalizado en España entre hoy y mañana

Paseantes cubiertos de nieve durante la llegada de una masa de aire ártico, a 21 de noviembre de 2025, en Vitoria, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas ha avanzado que caerán más de 30 centímetros (cm) de nieve entre este martes y la primera mitad de la mañana del miércoles en los principales macizos de la divisoria y en la vertiente francesa del Pirineo. De hecho, algún sector local mejor expuesto a los nortes podrían sobrepasar los 40 cm.

Según ha explicado, las cotas de nieve en el norte peninsular irán bajando a lo largo del martes desde los 1.000-1.200 metros (m) hasta los 700 m al final del día. En este sentido, ha recordado que hay avisos amarillos por nevadas en el Pirineo navarro, Pirineo oscense y en el valle de Arán. A su vez, ha indicado que también nevará en la Cordillera Cantábrica y el sector norte de la Ibérica, aunque sin llegar a espesores tan considerables.

Por lo demás, Viñas ha señalado que los vientos del noroeste serán fríos y provocarán este martes un descenso de los valores térmicos en la mitad norte de la Península y en Baleares. Asimismo, soplarán fuertes sobre todo en el Bajo Ebro, tanto en el sur de Tarragona como en el norte de Castellón, donde hay activados avisos naranjas de AEMET por rachas máximas de 100 kilómetros por hora (km/h).

El meteorólogo de Meteored ha señalado que el miércoles los cielos tenderán a quedar poco nubosos o despejados en la mayoría de regiones de la Península ya que se irá imponiendo el tiempo anticiclónico. Aún así, se seguirán produciendo nevadas en cotas bajas en los Pirineos durante las primeras horas (sobre todo de madrugada) que remitirán a medida que avance la mañana. De forma paralela, los vientos de componente norte seguirán soplando con intensidad en la zona del Delta del Ebro, el Ampurdán y Baleares.

En líneas generales, el día será frío en España. Las mínimas bajarán en todo el país y volverán las heladas a muchas zonas del interior peninsular, ambiente frío nocturno que se prolongará algunos días. Asimismo, temperaturas diurnas bajarán en el área mediterránea y Canarias. Del Campo concluye con que el ambiente será invernal tanto en la Península como en Baleares, aunque dominará el tiempo anticiclónico.