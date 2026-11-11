MFE prevé un Ebit ajustado de 110,1 millones en los nueve primeros meses excluyendo el coste del litigio de Pasapalabra

Archivo - FILED - 02 September 2025, Berlin: German Minister of State for Culture Wolfram Weimer (L) receives Italian media entrepreneur Pier Silvio Berlusconi. Italian-based Media for Europe (MFE), controlled by the family of late former Italian prime mi - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

MFE-MediaForEurope (MFE), matriz de Mediaset España, prevé lograr un resultado neto de explotación (Ebit)ajustado de 110,1 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone una mejora de 133,8 millones de euros respecto a la cifra pro forma del mismo periodo del año anterior.

Así lo ha señalado este miércoles el presidente y consejero delegado, Pier Silvio Berlusconi, en un encuentro con la prensa italiana en la sede de Mediaset, en Cologno Monzese.

El Ebit ajustado excluye todas las amortizaciones derivadas del proceso de asignación del precio de adquisición (PPA, por sus siglas en inglés) y, en 2026, el cargo no recurrente derivado del litigio judicial en España sobre los derechos de uso del formato televisivo 'Pasapalabra'.

Según las cifras preliminares dadas a conocer por el conglomerado de medios, el Ebit ajustado del segmento de entretenimiento alcanzó los 122,2 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, aproximadamente 3,5 veces la cifra pro forma registrada en el mismo periodo de 2025. Los costes del segmento disminuyeron en 259,6 millones de euros, un 7,6% menos.

Los resultados consolidados correspondientes a los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2026 se someterán a la aprobación del Consejo de Administración el 18 de noviembre.

De este modo, se trata de cifras preliminares no auditadas y la comparación pro forma asume la consolidación de ProSiebenSat.1 desde el 1 de enero de 2025.