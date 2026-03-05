MFE reorganiza su alta dirección y nombra presidente y consejero delegado del grupo a Pier Silvio Berlusconi

Archivo - FILED - 02 September 2025, Berlin: German Minister of State for Culture Wolfram Weimer (L) receives Italian media entrepreneur Pier Silvio Berlusconi. Italian-based Media for Europe (MFE), controlled by the family of late former Italian prime mi - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de MFE-MediaForEurope (MFE), matriz de Mediaset España, ha acordado la reorganización de su alta dirección y ha decidido nombrar a su actual consejero delegado, Pier Silvio Berlusconi, como presidente y consejero delegado del grupo.

Así lo ha anunciado este jueves el conglomerado de medios de comunicación, que ha detallado que Fedele Confalonieri sigue siendo presidente estatutario para lo cual se ha actualizado el Reglamento del Consejo de Administración.

La compañía ha indicado que la decisión ha sido impulsada por Pier Silvio Berlusconi y "marca el paso de un holding de control financiero a una sociedad de comunicación operativa, capaz de coordinar y dirigir directamente sus empresas en todos los países, valorizando los mejores recursos y competencias internas del Grupo y reforzando la innovación con nuevos modelos organizativos y directivos".

De este modo, la nueva estructura de gestión supone el paso de una organización vertical a una horizontal para integrar todas las funciones del personal dentro del holding.

En esta reorganización, Pasquale Straziota es nombrado general counsel y coordinará todas las actividades jurídicas del grupo; Marco Giordani, Chief Finance e International Business Officer, será responsable de la supervisión financiera y el desarrollo de negocios internacionales; y Simone Sole es nombrado Chief Financial Officer (CFO).

Por su parte, Stefano Sala, Chief Global Advertising Officer, es responsable de las ventas de publicidad en todos los países en los que el Grupo opera a través de la sociedad MFE Advertising; mientras que Niccolò Querci, Chief Operating y Human Resources Officer, será el responsable de Organización, Recursos Humanos, Tecnologías, Compras y Operaciones de todo el Grupo.

Además, Gina Nieri, Chief Institutional Affairs Officer, representa a MFE en todos los contextos institucionales y regulatorios internacionales; y Mauro Crippa, Chief Corporate Communication Officer, será responsable de la comunicación corporativa y las relaciones con los medios de todo el Grupo.

MFE-MediaForEurope ha explicado que también constituirá varias estructuras dedicadas a nuevas áreas de atención y actividad. La primera en constituirse estará destinada al desarrollo y la coordinación de las innovaciones vinculadas a las plataformas digitales y a la Inteligencia Artificial.

"Esta dirección aprovechará la experiencia de la sede de Múnich de ProSiebenSat.1 en beneficio de todo el grupo", ha manifestado, para después añadir que, bajo la dirección de Dirk Voigtländer, Digital Innovation Strategy "impulsará el posicionamiento de MFE en un panorama digital cada vez más competitivo".

Según ha explicado la compañía, también se prestará especial atención al mundo de los datos. En esta línea, dentro del Marketing Estratégico, Federico di Chio será nombrado Data and Media Currency Director, con el objetivo de "medir y analizar los datos relacionados con los resultados editoriales y de las propuestas comerciales, tanto en televisión lineal como en todos los medios digitales".

"CADA VEZ MÁS EFICACES Y EFICIENTES"

Pier Silvio Berlusconi ha declarado que la nueva organización permitirá al grupo "integrarse a nivel internacional". "Así podremos actuar de forma concreta para ser cada vez más eficaces y eficientes. La estructura cambia sustancialmente: a partir de ahora, las funciones de alta dirección operarán con responsabilidad de Grupo, en todos los mercados en los que estamos presentes", ha selañado.

Por último, el presidente y consejero delegado ha añadido que "es una estructura que valora de forma consciente los recursos y las competencias internas, da espacio a nuevos perfiles profesionales y refuerza a MFE para operar de manera cada vez más sólida y competitiva en Europa".