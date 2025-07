Miles de personas asisten a la marcha del Orgullo de Madrid: "Quiero que mi hija sepa que la apoyo"

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han asistido este sábado 5 de julio a la manifestación del Orgullo de Madrid para defender los derechos del colectivo LGTBI+, entre ellos, Puri, de 55 años, que ha acudido con su hija para demostrarle todo su apoyo, ya que hace años, cuando su le contó que era lesbiana, no se comportó bien.

"Cuando me lo contó, no me comporté bien, no la acepté y quiero que sepa que la apoyo. Me di cuenta que la que tenía el problema era yo", ha explicado Puri a Europa Press, recordando que su generación fue educada con miedo al "qué dirán".

Por ello, este sábado ha acudido a la marcha con una pancarta en la que se lee: 'Orgullo también es ser la mamá que muchos necesitan'; y ha enviado un mensaje a los padres y madres con hijos LGTBI. "Si no quieren perder a sus hijos, tienen que amarlos como son", ha subrayado.

También se encontraban entre los asistentes familias como la formada por Carolina, Federico y su hija Rafaela, de un año. "Somos familia del colectivo y queremos compartirlo", ha explicado a Europa Press Carolina, que ha subrayado que en su país, Argentina, hay "una ola muy fuerte" de "la ultraderecha" contra los derechos LGTBI+.

Por su parte, Carlos y Quique, llevan nueve años como pareja y han asistido al MADO 2025 para "apoyar la causa de seguir siendo libres" y el "talento" de todas las personas LGTBI+.

Además, han asegurado que ahora tienen "miedo" por la ola reaccionaria en diferentes países. "Hay miedo pero hay que luchar", han enfatizado.