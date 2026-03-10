Mínguez defiende la ley de protección de menores en redes para que los "oligarcas" no hagan negocio con ellos

La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, durante el evento 'Amenazas, autocensura y libertad de expresión', celebrado en el Ateneo, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, ha defendido la proposición de ley que anunció el Gobierno el pasado 3 de febrero para prohibir las redes sociales a menores de 16 años para que, según ha expresado, los "oligarcas" no hagan negocio con ellos.

"Claro que se deben poner reglas, y en eso es en lo que vamos a estar, el PSOE seguro, y otros grupos parlamentarios estoy convencida que también", ha indicado Mínguez en relación a la proposición de ley que llevará el Grupo Parlamentario Socialista al Congreso.

En este sentido, ha señalado que lo que buscan es "regular" y no "censurar". "Los que hablan de libertad de expresión son los mismos que luego dicen que entrarán con lanzallamas en TVE" , ha esgrimido.

Durante el evento 'Amenazas, autocensura y libertad de expresión' en el Ateneo de Madrid, la portavoz también ha aprovechado el espacio para hablar sobre los "agitadores" como Vito Quiles, alegando que "no son periodistas" y que "dice muchas cosas" que PP "se lleve a Vito Quiles a cerrar un mítin, a hacer campaña en Aragón".

Asimismo, Mínguez ha criticado a los 'populares' y Vox por no apoyar la reforma del reglamento del Congreso para evitar que entren periodistas que, a su juicio, ellos mismos llaman "pseudoperiodistas".

En la mesa de debate también se ha discutido sobre "bulos y desinformación", siendo el PP el principal señalado de "jugar también a los bulos" según ha opinado Mínguez, que ha ejemplificado esto con la pasada intervención de la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre la salud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.