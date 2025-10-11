Archivo - La ministra Rego subraya desde Jordania la importancia de garantizar la participación política de la juventud. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado este sábado la necesidad de garantizar que los jóvenes puedan participar de manera activa en los asuntos de vida pública y política.

Así lo ha expresado durante un encuentro, en la embajada de España en Jordania, con personas jóvenes de este país. "Hay numerosas cuestiones que unen a la juventud de todos los países, como el reto de la digitalización o de la lucha como el cambio climático, y los Estados tenemos la obligación de escuchar y atender sus demandas", ha apuntado en la reunión, en la que también ha estado presentes el embajador de España en Jordania, Miguel de Lucas, y Cristina Gutiérrez Hernández, coordinadora general de Cooperación española en el país.

Durante el acto, los participantes han agradecido la posición de España frente al genocidio en Gaza y han subrayado la necesidad de seguir presionando para el fin real de los ataques en la Franja.

Rego se encuentra en Jordania para conocer la labor de la Unrwa, la organización de naciones unidas para la población refugiada palestina. La responsable de Juventud e Infancia ha recalcado que "cualquier acuerdo debe contar con la voz del pueblo palestino, y eso también incluye a los cientos de miles de personas que se encuentran en el exilio como consecuencia de la ocupación israelí".

Durante la mañana de hoy, Rego también ha conocido diferentes proyectos de participación ciudadana en Jordania financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) a través del programa 'Nazaha', que cuenta con un presupuesto de 3,4 millones de euros.

Entre ellos, la ministra de Juventud e Infancia ha asistido a la presentación de diferentes herramientas desarrolladas por la organización 'Rasheed-Transparency International' para acercar a los municipios jordanos mecanismos de participación ciudadana. En estos proyectos se trabajan temas como la transparencia, la rendición de cuentas, la resolución de conflictos o la lucha por la igualdad de género.

Durante los próximos días, Rego mantendrá diferentes encuentros con personal de la Unwra en los que visitará los almacenes de ayuda humanitaria de la organización y visitará el campo de refugiados de Jerash. También mantendrá reuniones con varios miembros del Gobierno jordano, como el ministro de Juventud o la ministra de Asuntos Sociales.