La ministra Tolón apuesta por colaborar con los Obispos para "mejorar de forma conjunta el sistema educativo"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asistido este miércoles al Consejo General de la Iglesia en la Educación que ha tenido lugar en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha enfatizado su voluntad de colaboración, consenso y diálogo con los obispos españoles "para mejorar de forma conjunta el sistema educativo".

La titular de Educación ha asistido este miércoles al Consejo General de la Iglesia en la Educación que ha tenido lugar en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid.

Durante el encuentro, han estado presentes el obispo de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, Monseñor Carrasco Rouco; y el secretario general del Consejo General de la Iglesia en la Educación, Carlos Esteban Garcés.

Milagros Tolón ha señalado que ambos organismos comparten la responsabilidad de educar a generaciones de niños y jóvenes "en un momento especialmente exigente para la sociedad", por lo que ha manifestado su compromiso de "mantener una relación basada en el contacto regular y en la voluntad de buscar soluciones de forma conjunta".

Por su parte, Carrasco Rouco ha defendido que "la educación forma parte esencial de la misión de la Iglesia, entendida como acompañamiento de la persona en todas sus dimensiones y como servicio al bien común".

A partir de referencias a 'Gravissimum educationis' y al reciente texto de León XIV 'Diseñar mapas de esperanza', el obispo ha prestado la acción educativa de la Iglesia como una "constelación educativa" capaz de integrar la "tradición", la "innovación pedagógica y el "cuidado" de los más vulnerables.

También ha insistido en la voluntad de la Iglesia de "contribuir, junto con toda la comunidad educativa y las instituciones públicas, a dar forma a una educación verdaderamente humana, integral, que tenga en cuenta todas las dimensiones de la persona y sea capaz de ayudarla a descubrir la dignidad y el valor de su existencia, a asumir la tarea de la propia libertad".