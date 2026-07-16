La mitad de los conductores muertos en accidente de tráfico en 2025 había consumido alguna sustancia, un 1,7% más

Presentación de la Memoria 2025 de hallazgos toxicológicos en víctimas de accidente de tráfico, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 49,9% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico y sometidos a autopsia y análisis toxicológico en 2025 dieron positivo en alcohol, drogas y/o psicofármacos, lo que supone un 1,7% más que el año anterior. Fueron 446 personas de 894 víctimas analizadas.

Así se desprende de la Memoria 2025 de hallazgos toxicológicos en víctimas de accidente de tráfico, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), siete Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), presentada este jueves en Madrid.

Según los resultados de la investigación, el alcohol sigue siendo la sustancia más detectada en conductores fallecidos en accidente, al suponer el 32,4% del total, lo que representa un 2% menos que en 2024. En el 20,3% de conductores fallecidos la tasa de alcohol detectada era superior a 1,20 gramos por litro (g/L).

Por su parte, los análisis dieron positivo a las drogas en un 20,9% del total, lo que representa un 4,5% más respecto a 2024; y a psicofármacos en un 17%, con un crecimiento del 5,6%, la mayoría benzodiacepinas, es decir, medicamentos para dormir, contra la ansiedad, etc.) y antidepresivos.

En un 36,3% de los casos positivos, el fallecido había consumido más de un tipo de sustancia, lo que supone un ascenso del 25,9%. La combinación más habitual es alcohol y drogas y se detecta en el 19,1% de los casos.

En cuanto a las drogas, la cocaína es la más detectada y aparece en el 14% de los conductores fallecidos, seguida del cannabis en un 8,1%. Este dato refleja un repunte importante en el consumo de cocaína respecto a los datos de 2024 (+4,3%) y la proporción más alta detectada en los informes realizados desde 2014, cuando fue del 6,7%.

En relación con el perfil de la víctima, la mayoría de los conductores fallecidos con resultados toxicológicos positivos en 2025 fueron hombres de entre 35 y 54 años, situando la edad media en los 47,4 años.

Por edades, de los 446 casos detectados, el 23,3% tenía entre 45 y 54 años y el 22,2% entre 35 y 44. Las víctimas al volante que dieron positivo y tenían edades entre los 18 y los 24 años representan el 7,2% del total y las que tenían entre 25 y 34 años, el 16,4%.

Por otro lado, la memoria revela que en el 46,4% de los casos la víctima circulaba en un turismo, mientras que en el 35,4% lo hacía en motocicleta. En cuanto al momento del accidente, el 61,9% se produjeron en día laborable y el 38,1% en festivo o fin de semana.

El porcentaje de peatones fallecidos por atropello con resultados toxicológicos positivos en alcohol, drogas y/o psicofármacos se ha situado en un 50,9%, lo que representa un 8% más que en 2024.

El 57,5% de los peatones fallecidos que dieron positivo había tomado psicofármacos, que superan, por primera vez en la serie histórica, a los positivos en alcohol (48,3%) y drogas (29,9%).

Por sexos, también hay una prevalencia mayoritaria de hombres, con un porcentaje del 67,8%. Por edad, el 40,4% de los fallecidos pertenecía al grupo de 65 años en adelante.

La presentación de la memoria ha contado con la participación de la directora general del Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé; el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Jorge González; el director general de Tráfico, Pere Navarro; y el Fiscal de Sala de Seguridad Vial, Mario Jesús Sanz.

EL FISCAL: EL DATO DE "INASUMIBLE"

El Fiscal de Sala de Seguridad Vial, Mario Jesús Sanz, ha calificado de "demoledor" e "inasumible" el hecho de que uno de cada dos conductores fallecidos haya consumido alguna sustancia, "un dato que se viene repitiendo durante todos los años".

"Algo hay que hacer, no sé bien el qué, porque por más que insistimos en políticas sancionadoras, preventivas, educativas, seguimos año tras año repitiendo el mismo dato y el mensaje es que no podemos normalizar que tengamos la mitad de conductores fallecidos con positivos en drogas, alcohol o psicofármacos", ha subrayado.

En relación con los delitos contra la seguridad vial en el año 2025, ha asegurado que se ha experimentado un "notable descenso" de condenas por delitos de conducción bajo la influencia del alcohol y "aunque en un número más reducido, por conducción bajo la influencia de drogas tóxicas".

Además, el fiscal ha puesto de relieve que en el año 2023 las condenas por conducir bajo una influencia del alcohol o drogas fueron algo más de 50.000; un total de 47.103 condenas en 2024; y en el último ejercicio 2025 se han situado en un total de 31.159 condenas. "Es una bajada bastante importante", ha señalado.

DATOS "DESALENTADORES" Y "PREOCUPANTES"

La directora general del Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé, ha destacado que España redujo en el año 2025 un 3% la tasa de fallecidos por millón de habitantes respecto al 2024, si bien "los datos de consumo siguen siendo desalentadores" y "preocupantes".

"Estamos en la media europea. Sin embargo, lógicamente, queda mucho trabajo para alcanzar el objetivo de la Unión Europea, que es reducir a la mitad las muertes y lesiones graves en carretera antes del año 2030", ha indicado Ollé, para después añadir: "Tenemos pues solo cinco años por delante".

Por su parte, Pere Navarro ha resaltado que la memoria "no es una encuesta de opinión", sino que son "datos reales", por lo que tiene un valor "extraordinario" en cuanto a "fiabilidad". Así, mientras que considera una "buena noticia" los datos de consumo de alcohol, ha puesto el foco en las subidas registradas en el caso de las drogas y los psicofármacos.

En este sentido, el director de la DGT ha insistido en que todavía no entiende porqué el PP no está de acuerdo con la bajada de la tasa máxima de alcohol permitida al volante y que ERC estuviera en contra también en la votación del Congreso.

"Beba lo que quiera, pero si bebe no conduzca. Conclusión. El interés público y general no está de moda. Priman intereses partidistas y particulares", ha reprochado Navarro, que ha agregado que el año pasado la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y las policías locales realizaron cerca de 9 millones de controles de alcoholemia, un tercio del censo de conductores que hay en España.

Por último, el director general ha pedido poner especial atención al problema de la somnolencia, especialmente, relacionada con el calor del verano que afecta al descanso nocturno y ha recordado: "Viene el verano, y prudencia, dos manos en el volante, y los ojos, la vista, puesta en la carretera".