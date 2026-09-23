La mitad de los españoles admite que tiene pocos o nulos conocimientos sobre qué hacer ante un incendio, según el CIS

Archivo - Un helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 31 de julio de 2026, en Veguellina, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un 43,3% de los españoles afirma que tiene un grado de conocimiento "bajo o muy bajo" sobre cómo debe comportarse en un incendio forestal y un 9,9% dice que su conocimiento es "nulo", mientras que un 35,1% asegura que su conocimiento es "muy alto o alto".

Estas son algunas de las conclusiones de la cuarta encuesta sobre protección civil elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en la que el organismo estatal ha preguntado por la gestión de los incendios forestales y los servicios de ayuda destinados a combatirlos.

En total, un 15,3% de los encuestados asegura que se ha visto afectado por un incendio a lo largo de 2026. De ellos, el 37,1% dice que reaccionó ante el fuego con "desconcierto e intranquilidad", el 27,4% "con miedo y temor más moderado" y el 21,8% que actuó con "tranquilidad".

Preguntados sobre en qué medida les ha afectado el incendio, el 55,7% indica que ha sufrido "limitaciones o cortes en servicios o infraestructuras, como colegios, carreteras o suministros"; el 53,7% dice que "su localidad o el entorno ha sufrido daños materiales o personales" y el 31,9% "ha tenido que usar mascarilla en su localidad".

Casi uno de cada seis españoles (el 58,5%) está convencido de que lo más importante en la gestión de incendios es la prevención. Por otro lado, uno de cada cuatro (40,7%) asegura que es tan importante la prevención como la extinción y el 0,6% dice que es más relevante la extinción.

En lo que respecta a este tema, casi un 60% (57,6%) de los encuestados opina que su comunidad autónoma está "poco o nada preparada" para hacer frente por sí sola a los incendios, frente a un 35,7% que considera que su autonomía está "muy o bastante preparada".

Asimismo, la mayoría (82,3%) coincide en que es preferible que los servicios de prevención y extinción de incendios de su comunidad autónoma sean públicos. En el otro extremo, un 8,4% prefiere que se contrate a empresas privadas y un 4,9% afirma que lo mejor es que sea un modelo mixto.

EL 80,5% OPINA QUE LOS INCENDIOS AUMENTARÁN EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

La gran mayoría de los encuestados (un 92,5%) opina que el aumento del número de incendios se debe a la falta de limpieza y mantenimiento de los bosques. Cifras similares (88,3%) lo achacan al abandono de prácticas tradicionales que mantenían el equilibrio del monte y uno de cada ocho (78,8%), a la despoblación del mundo rural.

Además, más de la mitad (53,5%) piensa que las condiciones de trabajo del personal de prevención y extinción de incendios son "malas o muy malas", mientras que un 36% dice que son "buenas o muy buenas".

De acuerdo con el CIS, el 80,6% de las mujeres creen que los incendios están muy relacionados (42,7%) o bastante relacionados (37,9%) con el cambio climático. En comparación, el porcentaje entre los hombres es del 72,5%, sumando los que opinan que están muy relacionados (37,6%) y los que apuntan a que lo están bastante (34,9%).

En lo que se refiere a las franjas de edad, los jóvenes de 18 a 24 años y de 25 a 34 años son los que más creen que estos dos fenómenos están relacionados, con un 44% y un 45,6% respectivamente. De cara al futuro, uno de cada ocho de los encuestados (80,5%) cree que el número de incendios aumentará en los próximos años, mientras que un 8,8% piensa que seguirán igual. Además, un 6,7% opina que habrá menos incendios.

EL 98,7% DE LOS ESPAÑOLES PIDEN MEJORAR LA LIMPIEZA DE MONTES

A juicio de casi la totalidad de españoles (98,7%), hay que mejorar la limpieza, poda y desbroce antes de los incendios. Además, una amplia mayoría (98,5%) incide en que se deben mejorar los servicios de prevención de incendios e (95,6%) incrementar las condiciones de trabajo del personal de prevención y extinción de incendios.

Cifras similares (96,6%) considera útil que le envíen el aviso a su móvil en caso de una emergencia extraordinaria en su zona.