La mitad de los españoles cree que la innovación tecnológica destruye empleo y aumenta la desigualdad social

Publicado 29/10/2018 17:08:13 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mitad de los españoles opina que la innovación tecnológica destruye más empleo que el que genera, así como que aumenta la desigualdad social, según los datos de la II edición de la Encuesta sobre percepción social de la innovación en España, elaborada por la Fundación Cotec y Sigma Dos a partir de 2.402 entrevistas telefónicas, y que se ha presentado este lunes.

Un 49% de los españoles opina que la innovación tecnológica destruye más empleo del que crea, frente al 46% que opina lo contrario, unos datos que, según destaca Fundación Cotec, invierten la percepción recogida en 2017, cuando la confianza en la tecnología como generadora de empleo iba por delante (52% frente a un 44% que opinaba que destruye más empleo que el que genera).

Así, la distancia entre los que tienen una visión optimista de la tecnología como generadora de empleo y los que se muestran pesimistas al respecto ha crecido, en un año, 11 puntos a favor de los agoreros.

El 66% de los participantes cree que muchos o bastantes puestos de trabajo actuales serán sustituidos por máquinas en los próximos años y que éstas serán capaces de desempeñar no solo muchas tareas rutinarias, sino también tareas creativas. Ante esta perspectiva, un 36% de la población activa se considera incapacitado para competir en un mercado laboral cada vez más automatizado y con fuerte presencia de las tecnologías de información y comunicación. Entre los que no se ven capaces de competir, un 45% dice que no se siente capaz de cambiar y adaptarse, y un 41% que no tiene recursos económicos para reciclarse.

No obstante, frente a esta visión general, cuando se pregunta a los españoles si creen que un robot podría sustituirles a ellos en su puesto de trabajo, un 57% dice que eso no sería posible de ninguna manera, lo que supone diez puntos de aumento de confianza respecto a un año antes (47%).

En cuanto al impacto de la innovación tecnológica en la vida laboral y personal, el 60% de los españoles cree que la tecnología favorecerá la conciliación y el 54% que reducirá la brecha laboral entre hombres y mujeres.

IMPACTO SOBRE LA DESIGUALDAD SOCIAL

Preguntados por el efecto de la innovación tecnológica sobre la desigualdad social, un 49% de los encuestados sigue opinando que este impacto es negativo, frente al 38% que opina lo contrario. No obstante, este resultado es menos pesimista que en 2017, cuando la visión negativa ganaba por el doble de diferencia (57% y 35%, respectivamente).

Respecto a la posibilidad de que ante los cambios que se están produciendo en la sociedad y la economía, el Estado pague una renta básica universal, un 54% de los encuestados se muestra a favor de esta medida. Entre los partidarios de ella, un 60% estaría además dispuesto a pagar más impuestos para financiarla. Este último dato baja hasta el 39% cuando se incluye en la respuesta a quienes rechazan la renta básica universal.

Otros datos de interés que recoge la encuesta son que un 84% de los españoles es partidario del derecho de los trabajadores a la desconexión digital, un 28% practica el teletrabajo, un 76% rechaza que algunas empresas se lucren con sus datos personales, un 46% ha consumido en el último año bienes y servicios basados en las nuevas plataformas de negocio digital y un 25% ha ganado algún dinero con ellas.