MITECO despliega 13 medios aéreos y tres brigadas para la extinción de los fuegos en Huesca, Cáceres, Ourense y Navarra

Helicóptero recoge agua de una piscina de plástico en Atarés durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 medios aéreos y tres brigadas helitransportadas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están desplegadas para ayudar en la extinción de los incendios de Las Peñas de Riglos (Huesca), Montehermoso (Cáceres), A Gudiña (Ourense) y Urzainqui (Navarra), según ha informado el Ministerio este martes con datos de las 13:50 horas.

En el de Las Peñas de Riglos (Huesca) hay un avión ACO, tres aviones ANFIBIOS ALFA, un helicóptero LIMA, dos helicópteros MIKE y dos brigadas helitransportadas. Asimismo, en Montehermoso (Cáceres) está desplegado otro avión ANFIBIO ALFA y en A Gudiña (Ourense), un avión ANFIBIO ALFA, un avión FOCA y otra brigada helitransportada. Por último, en Urzainqui (Navarra) hay dos helicópteros LIMA y un helicóptero MIKE.

Transición Ecológica ha subrayado este 18 de agosto también que sus aeronaves han acumulado 8.753 horas de vuelo, un 78% que en el mismo periodo de 2025, cuando la cifra se situaba en las 4.912 horas realizadas.

"El dato refleja la intensidad del dispositivo estatal desplegado para apoyar a las comunidades autónomas durante una campaña especialmente exigente. Los medios estatales se movilizan a petición de las CCAA y refuerzan sus capacidades de extinción cuando la evolución de los incendios requiere medios adicionales", ha señalado el Ministerio.

A su vez, ha destacado que mantiene desplegados sus medios de extinción y continúa realizando el seguimiento de la evolución de los incendios "para reforzar, cuando sea necesario, a las CCAA, que son las administraciones competentes en materia de extinción".