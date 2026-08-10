MITECO despliega 15 medios aéreos y cuatro brigadas para ayudar en la extinción de incendios en cuatro provincias

Varios efectivos en la base donde están centralizados los medios aéreos para la extinción de incendios en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, a 10 de agosto de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 medios aéreos y cuatro brigadas helitransportadas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) colaboran en la extinción de incendios en Niebla (Huelva), Seira (Huesca), Tírig (Castellón), Navas de San Antonio (Segovia) y la propia segovia, según ha informado el Ministerio con datos de las 12:03.

En concreto, tiene desplegados en Niebla (Huelva) un anfibio ALFA, tres anfibios FOCA, un helicóptero KILO y un helicóptero MIKE, además de dos brigadas helitransportadas. Asimismo, ha enviado dos helicópteros LIMA a Seira (Huesca).

Mientras tanto, tiene en Tírig (Castellón) un avión ACO, dos anfibios ALFA, dos anfibios FOCA y dos brigadas helitransportadas. Además, ha enviado un avión ACO a Navas de San Antonio (Segovia) y otro a la propia Segovia.